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Huang urmează să fie audiat de trei comisii ale Camerei Reprezentanților chiar în ziua în care trebuia să susțină discursul inaugural al conferinței tehnologice GTC de la Washington, relatează News.ro.

Conferința reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente ale Nvidia, oferind companiei ocazia de a prezenta noi produse și de a convinge clienții, partenerii și investitorii de perspectivele sale tehnologice. Huang trebuia să susțină pe 1 decembrie discursul principal al conferinței, care, în anii precedenți, reprezenta punctul culminant al evenimentului. În programul actual figurează însă Ian Buck, vicepreședinte al Nvidia responsabil de sistemele de calcul de înaltă performanță, iar compania a refuzat să precizeze dacă Huang va participa la eveniment.

În aceeași zi, directorul general al Nvidia va răspunde, cu ușile închise, întrebărilor membrilor comisiilor pentru afaceri externe, informații și relațiile cu Partidul Comunist Chinez din Camera Reprezentanților. Parlamentarii vor să stabilească ce știa Huang și când a aflat despre activitățile lui Alice Huang, fosta reprezentantă a companiei Megaspeed, suspectată de legături cu serviciile chineze de informații.

Președinții celor trei comisii au declarat că investigația internă de scurtă durată a Nvidia și reinstalarea lui Jensen Huang nu elimină amenințările și întrebările privind securitatea națională care trebuie clarificate.

Pe 3 decembrie, chiar în ziua încheierii conferinței Nvidia, Huang va fi singurul martor în cadrul unei audieri publice organizate de Comisia bancară a Senatului, consacrată respectării restricțiilor americane asupra exporturilor de tehnologii avansate.

Separat, procurorul general al Californiei desfășoară o investigație, iar alte comisii ale Senatului și Camerei Reprezentanților au solicitat informații privind scandalul. Acestora li se adaugă ancheta Departamentului Justiției, o investigație a Comisiei pentru Bursă și Valori Mobiliare (SEC), despre care a relatat presa, și investigația internă a Nvidia, coordonată de firma de avocatură Wachtell Lipton.

Experții avertizează că multitudinea procedurilor de investigare ar putea afecta capacitatea lui Huang de a conduce compania, având în vedere timpul necesar pregătirii audierilor și colaborării cu anchetatorii.

În paralel, Nvidia se confruntă cu o concurență tot mai puternică, inclusiv din partea unora dintre cei mai importanți clienți ai săi, precum OpenAI, Anthropic, Google, Amazon și Microsoft. Aceste companii dezvoltă propriile cipuri pentru a reduce dependența de Nvidia și pentru a controla costurile infrastructurii de inteligență artificială.

Huang este considerat unul dintre principalii susținători ai modelelor AI deschise, care pot fi utilizate în scopuri comerciale fără costurile asociate accesării modelelor proprietare ale OpenAI și Anthropic. Nvidia investește masiv și în dezvoltarea propriilor modele, reunite sub denumirea Nemotron, urmând să prezinte noi tehnologii din această gamă la conferința GTC.

Intervenția directă a președintelui Donald Trump în reinstalarea lui Huang ar putea intensifica presiunile politice asupra Nvidia. Atât parlamentari democrați, cât și republicani au criticat revenirea acestuia, solicitând clarificări privind vânzările de cipuri avansate către China.

Consecințele scandalului încep să se reflecte și asupra perspectivelor comerciale ale Nvidia. Departamentul Comerțului a anunțat săptămâna trecută măsuri pentru a împiedica firmele chineze să eludeze restricțiile la export prin închirierea capacității de calcul oferite de cipurile Nvidia din alte țări, iar luni a inclus Megaspeed pe lista neagră comercială a SUA.

Investitorii urmăresc, de asemenea, dacă Huang va continua strategia prin care Nvidia investește în companii emergente din domeniul inteligenței artificiale, cărora le furnizează simultan produse și sprijin financiar pentru dezvoltarea infrastructurii. Rămâne de văzut dacă revenirea sa la conducerea companiei va fi însoțită de menținerea acestei strategii expansioniste sau de adoptarea unei abordări mai prudente.