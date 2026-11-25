Generează rezumat cu AI

Thomas Markle, 82 de ani, este deţinut în prezent în Florida, după ce şi-a îndepărtat brăţara electronică pe care trebuia să o poarte pentru arestul la domiciliu. El trebuie să apară în faţa unui tribunal federal din Los Angeles în următoarele săptămâni, transmite Agerpres, care citează AFP.

Potrivit rechizitoriului publicat marţi, acesta deţinea negative de 35 mm care înfăţişau agresiuni sexuale asupra minorilor, inclusiv cel puţin o imagine în care apărea un copil prepuber.

Fotografii ilegale au fost găsite atât în Filipine, unde a locuit anterior, cât şi în două depozite de mobilă pe care le închiriase în Los Angeles.

Agenţii FBI au confiscat zeci de diapozitive, negative şi imagini din cărţi, dintre care două îl arată pe Thomas Markle alături de copii dezbrăcaţi.

Expertiză psihiatrică pentru Thomas Markle

O judecătoare a ordonat la începutul lunii noiembrie ca acesta să fie supus unei expertize psihiatrice, subliniind „vârsta înaintată şi pierderile de memorie ale acuzatului”.

Aceasta doreşte să se asigure că nu suferă de o „boală mintală” care l-ar împiedica să „înţeleagă natura şi consecinţele procedurii” împotriva sa.

Problemele judiciare ale lui Thomas Markle au început în octombrie, când tabloidul britanic The Sun a dezvăluit că fiul său a descoperit imagini cu agresiuni sexuale asupra unor minori în timp ce căuta prin nişte cutii găsite în fosta casă a tatălui său din Filipine.

Markle locuia la Cebu, în această ţară din Asia de Sud-Est, unde s-a stabilit temporar în 2025, înainte de a se întoarce în Statele Unite în acest an.

Reacţia lui Meghan Markle

La sfârşitul lunii octombrie, Meghan Markle s-a declarat „profund tulburată” de acest scandal şi a dezvăluit motivul pentru care s-a îndepărtat de mult timp de tatăl său.

Ea nu i-a permis niciun contact cu copiii săi din cauza unor acuzaţii anterioare „îngrijorătoare şi tulburătoare”.

După şase ani petrecuţi în Statele Unite, Meghan, prinţul Harry şi cei doi copii ai lor s-au întors la sfârşitul lunii august să locuiască în Regatul Unit.

Cuplul a părăsit Regatul Unit în 2020, pe fondul tensiunilor cu familia regală, din care nu mai fac parte ca membri activi de atunci.