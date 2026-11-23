Conform sursei citate, Consiliul a transmis că a primit informații de la „nivelurile superioare ale guvernului Statelor Unite” cu privire la decizia sa și că este „încrezător” că Huang nu reprezintă un risc pentru securitatea națională.

Decizia a urmat „unei serii de discuții și întâlniri cu domnul Huang, în urma cărora Consiliul a fost mulțumit de sinceritatea domnului Huang și de capacitatea sa de a conduce NVIDIA”, se menționează în postarea de pe site-ul companiei dedicat relațiilor cu investitorii.

Revenirea lui Huang marchează o schimbare semnificativă de poziție din partea consiliului de administrație.

Săptămâna trecută, proaspătul președinte al consiliului, Harvey Jones, a declarat în cadrul conferinței privind rezultatele financiare ale NVIDIA că membrii consiliului au acceptat în unanimitate demisia voluntară a lui Huang și nu intenționau să-l repună în funcție.

Ziarul New York Times a scris, recent, că femeia de afaceri de origine chineză Alice Huang s-a aflat în contact cu un oficial din cadrul principalei agenţii de informaţii şi contrainformaţii din China timp de peste un an, pe parcursul relaţiei sale amoroase cu Jensen Huang.

Oficiali din administraţia Trump au declarat în repetate rânduri că nu au ajuns la concluzia că Alice Huang ar fi comis acte de spionaj în favoarea Chinei.

Elon Musk și numeroși alți executivi din industria tehnologiei s-au aflat printre cei peste 165.000 de semnatari ai unei scrisori deschise prin care se cerea reinstalarea lui Jensen Huang în funcția de director general al Nvidia.