Când începe școala în 2026. Cum arată calendarul vacanțelor și al examenelor

Datele modulelor al treilea și al patrulea diferă deoarece vacanța din februarie este stabilită la nivelul fiecărui județ și al municipiului București.

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Anul este împărțit în cinci module de învățare, iar între acestea sunt programate perioadele de vacanță. O excepție este vacanța din luna februarie, cunoscută drept „ vacanța de schi ”, a cărei perioadă diferă de la un județ la altul.

Prima zi de cursuri din anul școlar 2026-2027 este luni, 7 septembrie 2026. Pentru majoritatea elevilor, anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri și se va încheia vineri, 18 iunie 2027.

Calendarul anului școlar 2026-2027 include vacanța de toamnă, vacanța de iarnă, o perioadă de vacanță stabilită la nivel județean, precum și vacanțele de primăvară și de vară.

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, cursurile încep luni, 7 septembrie 2026, și se încheie pe 18 iunie 2027. Calendarul prevede însă date diferite pentru elevii claselor terminale și pentru cei din învățământul tehnologic și profesional.

Vacanța de toamnă 2026 - 24 octombrie și 1 noiembrie 2026

Prima vacanță din anul școlar este programată între 24 octombrie și 1 noiembrie 2026. Elevii revin la cursuri luni, 2 noiembrie.

Este prima pauză după aproximativ șapte săptămâni de cursuri și se aplică tuturor elevilor.

Vacanța de iarnă 2026-2027 - 23 decembrie 2026 - 10 ianuarie 2027

Vacanța de iarnă începe miercuri, 23 decembrie 2026, și se termină duminică, 10 ianuarie 2027.

Cursurile sunt reluate luni, 11 ianuarie 2027. Perioada liberă cuprinde sărbătorile de Crăciun și Anul Nou și este cea mai lungă vacanță din prima parte a anului școlar.

Vacanța de schi 2027

Vacanța din luna februarie este singura perioadă liberă care nu are aceeași dată în toate județele.

Inspectoratele școlare au la dispoziție trei variante:

15 – 21 februarie 2027 ;

; 22 – 28 februarie 2027 ;

; 1 – 7 martie 2027.

Perioada este stabilită la nivel local, după consultarea cadrelor didactice, a părinților și a reprezentanților elevilor. În funcție de alegerea făcută, elevii vor intra în vacanță la una dintre cele trei date.

Vacanța de primăvară 2027 - 24 aprilie – 4 mai 2027

Vacanța de primăvară este programată în perioada 24 aprilie – 4 mai 2027.

Elevii vor reveni la cursuri miercuri, 5 mai, când începe ultimul modul de învățare. Perioada liberă include sărbătoarea Paștelui ortodox, care în 2027 este celebrat pe 2 mai.

Vacanța de vară 2027

Pentru cei mai mulți elevi, ultima zi de cursuri este vineri, 18 iunie 2027, iar vacanța de vară începe sâmbătă, 19 iunie.

Există însă mai multe excepții, în funcție de nivelul de studiu.

Elevii din anii terminali încheie cursurile mai devreme, pentru a putea susține examenele naționale.

· Clasa a XII-a și clasa a XIII-a: cursurile se încheie pe 4 iunie 2027, după 34 de săptămâni de cursuri.

· Clasa a VIII-a: ultima zi de școală este 11 iunie 2027, înaintea Evaluării Naționale.

· Învățământul tehnologic și profesional: elevii au 37 de săptămâni de cursuri, iar anul școlar se încheie pe 25 iunie 2027.

Calendarul examenelor din 2027

Structura anului școlar trebuie diferențiată de calendarul Evaluării Naționale, al examenului de Bacalaureat, al simulărilor și al admiterii. Aceste date sunt stabilite și publicate separat de Ministerul Educației.

Pentru elevii claselor a VIII-a și a XII-a, încheierea anticipată a cursurilor este legată de organizarea examenelor naționale din vara anului 2027.

Ce zile libere mai au elevii în anul școlar 2026-2027

Pe lângă vacanțele prevăzute în structura anului școlar, elevii nu merg la cursuri în zilele de sărbătoare legală care se suprapun cu perioada de activitate didactică.

Printre acestea se numără 30 noiembrie – Sfântul Andrei, 1 decembrie – Ziua Națională a României și 1 iunie – Ziua Copilului.

5 octombrie, Ziua Internațională a Educației, este de asemenea zi fără cursuri, potrivit structurii anului școlar. În cazul Zilei Învățătorului, sărbătorită pe 5 iunie, în 2027 data cade sâmbătă, astfel că nu modifică programul obișnuit al elevilor.

Vinerea Mare, prima și a doua zi de Paște și prima și a doua zi de Rusalii nu adaugă perioade suplimentare de vacanță, întrucât zilele respective se suprapun cu vacanțele deja stabilite în calendar.