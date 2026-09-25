Oamenii se tem pentru siguranța copiilor, care ar putea rămâne doar cu o îngrijitoare, față de două, cât au în prezent.

Autoritățile îi liniștesc și spun că organigrama acoperă nevoile celor mici.

Peste 200 de părinți, unii veniți direct de la creșă cu copiii în brațe, au participat la protestul din fața Prefecturii Brașov.

Problema a apărut odată cu trecerea creșelor din subordinea Primăriei în cea a Inspectoratului Școlar Județean. Părinții au aflat că, potrivit normelor Ministerului Educației, e nevoie de reducerea numărului îngrijitoarelor, deși copiii au vârste cuprinse între 3 luni și 3 ani.

Luiza Marinescu, părinte: „Nu poate o persoană să se împartă în atâtea direcții.”

Delia Chirilă, părinte: „Noi știm cum e să te ocupi de un copil, nici nu vreau să mă gândesc la 20.”

Educatoarele și îngrijitoarele s-au alăturat protestului, unele cu lacrimi în ochi.

Maria Simina Stanciu, educatoare: „Eu nu pot să am grijă de toți! Fiecare are nevoia lui, fiecare e necesar să ajungă să fie tratat așa cum trebuie!”

Odată cu această modificare, creșele au aceeași organigramă ca grădinițele, unde există o singură îngrijitoare la 15 copii. Dar, fiind foarte mici, cei de creșă au nevoie de ajutor și supraveghere la fiecare pas. Unii acum învață să meargă ori să mănânce singuri.

Elena Vâncea, îngrijitoare: „Plâng după mama, după tata, se tăvălesc pe jos, vine bunica la geam să vadă dacă mai plânge, să rămâi tu singură, doamnă îngrijitoare...”

Simona Solomon, îngrijitoare: „Și două persoane la 22 de copii e inuman! Nu-i poți cuprinde pe toți, oricât ai vrea! Cât ai vrea, nu poți, nu poți!”

Reprezentanții Inspectoratului Școlar Brașov îi liniștesc pe părinți și spun că organigrama acoperă nevoile copiilor.

Valentin Bucur, purtător de cuvânt ISJ Brașov: „Gândiți-vă că în perioada între 10 și 14 este tot personalul la grupa aceea și aceea este perioada cea mai încărcată din punct de vedere al activităților, deci atunci copiii beneficiază de prezența tuturor angajaților la grupă.”

Autoritățile locale au promis părinților că vor cere modificări legislative care să facă diferența între grădiniță și creșă și să adapteze numărul de îngrijitoare.