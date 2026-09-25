O treime renunță frecvent. La un an de când Ministerul Educației a reglementat durata maximă a temelor pentru acasă, pentru fiecare nivel de studiu, datele PISA arată că majoritatea copiilor se simt depășiți de exigențele școlii. În loc să ceară clarificări de la profesori, mulți caută răspunsurile în aplicațiile AI.

Implicarea părinților, deseori obosiți după serviciu, e un sprijin esențial pentru unii elevi. La 11 ani, muncesc la cursuri și fac teme ore întregi. Potrivit raportului PISA 2025, pentru trei sferturi dintre elevi timpul de odihnă e sacrificat deseori pentru teme.

Corespondent Știrile ProTV: „Potrivit unui ordin emis de Ministerul Educației acum aproape un an, directorii ar trebui să monitorizeze temele date de învățători, astfel încât timpul de lucru, pentru toate materiile, să nu depășească o oră pe zi. Similar, diriginții sunt responsabili cu verificarea temelor cerute de fiecare profesor, iar rezolvarea să nu dureze peste două ore”.

Claudia Oprescu, consilier educațional: „Cred că fiecare cadru didactic poate să decidă, fără să fie neapărat supravegheat de cineva. Sunt necesare sau nu anumite teme la anumite lecții? Că poate nu e nevoie să ai o temă, că ai suficient timp să explici în clasă sau nu sunt conceptele așa dificile.”

Iar înaintea examenelor, elevii sunt împovărați și mai mult. În lipsă de soluții, 82% dintre copii cer ajutor de la colegi sau „deleagă” temele către un asistent de Inteligență Artificială.

Dragoș Iliescu, preș. Comisiei Internaționale de Cogniție: „Când tema îți e făcută de motorul de inteligență artificială, evident că nu înveți nimic. La ce o să ducă asta? Nu doar că nu-și «antrenează» mușchiul respectiv, dar nici nu pot evalua corectitudinea răspunsului pe care-l primesc.”

Conform raportului OECD, 63% dintre elevii români se declară perseverenți, chiar dacă temele sunt plictisitoare.