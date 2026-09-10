Vei obține o zacuscă delicioasă, cu gust de legume coapte și o notă picantă, care te va face să nu te poți opri din mâncat.

Ce este zacusca picantă

Zacusca picantă este o altă variație a tradiționalului preparat din legume coapte, la care se adaugă ardei iute. Dacă îl ai în grădină, cu atât mai bine. Totuși, va trebui să guști ardeii iuți ca să știi cât de mulți sau puțini să pui, în funcție de nivelul de iuțime pe care îl vrei și îl suporți.

Alternativ, poți face această zacuscă picantă folosind piper cayenne sau fulgi de chilli ori chiar ardei iuți uscați și rehidratați.

Ce ardei se folosesc pentru o zacuscă picantă

Pe lângă ardeiul gras și gogoșarul, clasicele legume din orice zacuscă, la varianta picantă se folosesc și ardei iuți. Fie că sunt din propria grădină, de la supermarket sau din piață, acești ardei iuți dau preparatului acea savoare picantă delicioasă.

Este important să știi cât de iuți sunt ardeii pe care îi vei folosi. Dacă sunt prea iuți, ajustează cantitatea și/sau scoate semințele, astfel încât zacusca să poată fi mâncată în siguranță

Cât ardei iute se pune în zacuscă

Rețeta clasică cere jumătate de kilogram de ardei iuți la 2 kg de vinete, 1 kg de ceapă și 1 kg de ardei. Totuși, cantitatea de ardei iute pe care o adaugi depinde foarte mult de gusturile personale și de cât de picant îți place sau cât de multă iuțeală suporți.

Cel mai bine este să pui ușor limba pe un ardei iute ca să îți dai seama dacă ar fi cazul să scoți semințele sau să pui mai puțini sau mai mulți, în funcție de nivelul iuțelii.

Ce ingrediente se potrivesc cu zacusca picantă

Pentru această rețetă de zacuscă picantă, poți folosi orice fel de legume, de la ardei gras, kapia, vinete, dovlecei, ciuperci, fasole sau hribi.

Ingrediente pentru zacuscă picantă:

• 500 g ardei iute

• 2 kg vinete

• 1 kg ardei kapia

• 1 kg ceapă

• 600 ml suc de roșii

• 1 kg morcovi

• 200 ml ulei

• 2 lingurițe boabe de piper

• 2 foi dafin

• sare

• piper

• cimbru

Cum se prepară zacusca picantă pentru iarnă

Începe prin a coace vinetele și ardeii. În timp ce acestea se coc, curăță morcovii și taie-i în cubulețe. Pune-i la fiert în apă cu un praf de sare și lasă-i până când sunt pe jumătate fierți.

Curăță vinetele coapte și ardeii de coajă și lasă-le la scurs pentru a elimina excesul de lichid. Între timp, curăță ardeii iuți de semințe și toacă-i mărunt. Dacă vrei ca zacusca să fie mai iute, poți păstra o parte dintre semințe.

Curăță ceapa și toac-o mărunt sau trece-o prin mașina de tocat. Procedează la fel cu vinetele și ardeii, dacă preferi o zacuscă cu o textură mai fină.

Pune uleiul într-o oală încăpătoare și călește ceapa împreună cu puțină sare. Când ceapa s-a înmuiat, adaugă vinetele, morcovii, ardeii și ardeiul iute. Amestecă bine și lasă legumele să fiarbă împreună aproximativ 10 minute.

Toarnă apoi sucul de roșii și adaugă boabele de piper, foile de dafin și cimbrul. Potrivește gustul de sare și piper și lasă zacusca să fiarbă la foc mic aproximativ o oră. Amestecă regulat și când compoziția a scăzut, iar uleiul începe să se ridice la suprafață, oprește focul.

Pune zacusca fierbinte în borcane curate și sterilizate și închide-le bine cu capace. Pentru conservare, borcanele se pot steriliza ulterior la cuptor timp de aproximativ 30 de minute.

Lasă borcanele să se răcească lent, apoi depozitează-le într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină.

Cum echilibrezi gustul dacă zacusca este prea iute

La final, gustă zacusca și dacă a ieșit prea iute, mai coace niște ardei kapia sau vinete coapte pentru a le adăuga în compoziție.

Alternativ, poți adăuga și puțin suc de roșii, care va echilibra gustul, dar ai grijă la cantitate, pentru că există șansa să obții o zacuscă prea lichid.

Alt truc pe care îl poți face este să adaugi puțin zahăr. Cel mai bine este să guști zacusca pe parcurs și să te asiguri că nu este prea iute.

Cum se păstrează zacusca picantă în cămară

După sterilizare, lasă borcanele să se răcească lent după ce le umpli cu zacuscă, apoi verifică dacă toate capacele sunt bine închise. Ține zacusca într-o cămară răcoroasă, uscată și ferită de lumină directă. Evită locurile în care temperatura variază mult sau este foarte ridicată.

După deschidere, păstrează borcanul la frigider și consumă zacusca într-un timp scurt.