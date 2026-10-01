Potrivit presei locale, bărbatul ar fi oferit în mod repetat același preparat chiar pe 20 aprilie, începând din 2022. Data coincide cu ziua de naștere a lui Adolf Hitler, iar în cercurile de extremă dreapta găluștele cu ou și salată verde sunt prezentate drept presupusul său preparat preferat, scrie Heute.

Meniul publicat pe Facebook a ajuns probă în dosar

Situația a devenit cu atât mai sensibilă cu cât proprietarul își publica meniul săptămânal pe Facebook, ceea ce făcea ofertele accesibile publicului.

În fața instanței, bărbatul a respins orice asociere cu ideologia de extremă dreapta. El a susținut că preparatul fusese solicitat chiar de clienți și că nu știa despre presupusa legătură dintre acesta, Hitler și data de 20 aprilie.

Avocatul proprietarului a cerut achitarea clientului. Potrivit presei locale, acesta și-a descris clientul drept un „om de treabă, dar cam prostuț” și a susținut că este „relativ simplu la minte”.

Potrivit apărării, bărbatul ar fi servit orice client, indiferent de originea sau trecutul acestuia.

Găluștele cu ou au apărut și în alte zile

Preparatul nu ar fi fost însă oferit doar pe 20 aprilie. Găluștele cu ou au apărut în meniul standului de încă două ori în 2025 și de patru ori în anul precedent.

Apărarea a susținut că aceste apariții ar fi fost întâmplătoare. Argumentele nu au fost suficiente pentru completul de jurați. Șapte dintre cei opt membri au votat pentru un verdict de vinovăție.

Bărbatul de 60 de ani, care nu mai avusese probleme cu legea, a fost condamnat pentru activități neonaziste la o amendă necondiționată de 2.640 de euro și la opt luni de închisoare cu suspendare.

Verdictul nu este încă definitiv.