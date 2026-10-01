Creșterea este de doar 0,01 puncte procentuale, astfel că impactul asupra ratelor creditelor cu dobândă variabilă legată de IRCC va fi redus.

Peste 430.000 de persoane fizice au credite cu dobânda legată de IRCC, potrivit celor mai recente date BNR din iulie 2026.

Ce este IRCC și când se aplică

IRCC este indicele de referință folosit la calcularea dobânzilor variabile pentru creditele în lei acordate populației după mai 2019. Valoarea de 5,57%, aplicabilă în trimestrul al patrulea din 2026, este calculată pe baza datelor din perioada 1 aprilie-30 iunie 2026.

Indicele este calculat pe baza dobânzilor de pe piața monetară interbancară și este utilizat de bănci pentru stabilirea dobânzilor variabile ale creditelor în lei.

Spre deosebire de ROBOR, IRCC se calculează pe baza tranzacțiilor reale dintre bănci și se actualizează cu întârziere.

Din acest motiv: IRCC se mișcă mai lent, efectele creșterii sau scăderii dobânzilor se văd cu un decalaj de aproximativ șase luni în ratele românilor.

Există însă un decalaj între momentul în care se modifică dobânzile de pe piață și momentul în care acestea se reflectă în ratele consumatorilor. Astfel, IRCC calculat pentru trimestrul al treilea din 2026, de 5,61%, va fi aplicat începând cu 1 ianuarie 2027.

De exemplu, pentru un credit ipotecar de aproximativ 350.000 de lei, contractat pe 30 de ani și cu o marjă fixă a băncii de 2,5%, majorarea IRCC de la 5,56% la 5,57% înseamnă o creștere de aproximativ 2 lei a ratei lunare.

În cazul unui credit de 500.000 de lei, contractat pentru aceeași perioadă și cu aceeași marjă, rata lunară ar crește cu aproximativ 3 lei.

Chiar și după această majorare, ratele rămân sub nivelurile de anul trecut. Comparativ cu valoarea maximă a IRCC din trimestrul al doilea al anului 2025, rata pentru un credit de 350.000 de lei este în continuare cu aproximativ 115-120 de lei mai mică pe lună, conform calculelor banking.news.

ROBOR la trei luni a stagnat

În aceeași perioadă, indicele ROBOR la trei luni a stagnat la 5,98%.

Spre deosebire de IRCC, ROBOR este utilizat în special pentru creditele acordate înainte de introducerea IRCC și pentru anumite produse financiare.

Persoanele care vor să își reducă rata lunară pot analiza ofertele de refinanțare cu dobândă fixă și pot compara costul total al creditului, inclusiv eventualele comisioane și alte cheltuieli.

O altă posibilitate este rambursarea anticipată, care poate reduce soldul creditului și, în funcție de opțiunea aleasă, valoarea ratei sau perioada de creditare. Alegerea unei variante depinde de situația financiară și de condițiile contractuale ale fiecărui debitor.

Care este diferența dintre ROBOR și IRCC

Diferența principală dintre ROBOR și IRCC ține de modul de calcul și de viteza cu care reacționează la schimbările din economie. ROBOR reflectă rapid așteptările din piață privind inflația, deciziile BNR și lichiditatea din sistemul bancar, în timp ce IRCC este calculat pe baza tranzacțiilor reale dintre bănci și se actualizează cu întârziere. Din acest motiv, modificările dobânzilor ajung în ratele calculate cu IRCC după aproximativ șase luni, potrivit studiului realizat de CFA România.

În perioadele în care dobânzile cresc rapid, IRCC poate rămâne temporar mai mic decât ROBOR. În schimb, atunci când dobânzile scad, IRCC coboară mai lent.