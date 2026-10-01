Zlatan Ibrahimovic a intrat în dezbaterea privind situația căpitanului Portugaliei fără să-și menajeze cuvintele, apărându-l pe selecționer și afirmând că Ronaldo va trebui să înțeleagă că nu mai poate pretinde să joace fiecare minut. Iar suedezul a avut o formulare deosebit de dură: CR7 nu trebuie să „se certe ca un copil”, potrivit Desporto365.

La 44 de ani, Zlatan Ibrahimovic știe mai bine decât mulți alții ce înseamnă să ajungi în ultima parte a carierei la cel mai înalt nivel. Fostul atacant suedez a evoluat pentru unele dintre cele mai mari cluburi europene și, chiar dacă a fost una dintre cele mai importante vedete ale echipelor pe care le-a reprezentat, a trebuit și el să accepte decizii ale antrenorilor care l-au trimis pe banca de rezerve.

Tocmai această experiență o folosește acum Zlatan pentru a comenta momentul delicat prin care trece Cristiano Ronaldo, în vârstă de 41 de ani, la echipa națională.

Ibrahimovic îi dă dreptate lui Jorge Jesus

Controversa a început după victoria Portugaliei împotriva Norvegiei, în Liga Națiunilor. Cristiano Ronaldo a început partida pe banca de rezerve și, în cele din urmă, nu a fost folosit deloc de Jorge Jesus. O situație extrem de neobișnuită, având în vedere statutul căpitanului și importanța pe care acesta a avut-o în echipa națională timp de peste două decenii.

Potrivit relatării, Ronaldo nu și-ar fi ascuns nemulțumirea față de această decizie. După fluierul final, ar fi mers direct la vestiare, iar evenimentele care au urmat au amplificat și mai mult tensiunea din jurul naționalei Portugaliei.

Situația ar fi ajuns în cele din urmă până la cele mai înalte niveluri ale Federației Portugheze de Fotbal, într-un moment în care rolul lui Ronaldo în noua echipă națională pregătită de Jorge Jesus era intens dezbătut.

Iar Zlatan Ibrahimovic are puține dubii cu privire la cine trebuie să dețină controlul.

„Ronaldo nu ar trebui să fie furios pentru că stă pe bancă. Orice jucător poate ajunge pe bancă”, a spus Ibrahimovic.

Zlatan și-a invocat apoi propria carieră pentru a-și explica poziția.

„Eu sunt Zlatan, iar Mourinho m-a lăsat pe bancă în cea mai bună perioadă a carierei mele. Nu pentru că eram terminat, ci din motive tactice.”

Pentru Ibrahimovic, aceasta este o realitate perfect normală în fotbalul profesionist. Un jucător poate avea un statut uriaș, o carieră plină de trofee și o importanță istorică în cadrul unei echipe, dar asta nu înseamnă neapărat că trebuie să joace în fiecare meci.

Antrenorul este cel care trebuie să ia decizia în funcție de ceea ce consideră că este mai bine pentru echipă.

„Vârsta începe să-și spună cuvântul”

Dar Ibrahimovic nu s-a oprit aici. Suedezul a abordat unul dintre cele mai sensibile subiecte atunci când vine vorba despre viitorul lui Cristiano Ronaldo: vârsta sa.

CR7 are 41 de ani și continuă să concureze la cel mai înalt nivel, însă Zlatan consideră inevitabil să fie recunoscut faptul că trecerea timpului are, în cele din urmă, consecințe, chiar și pentru un fotbalist cunoscut pentru pregătirea sa fizică extraordinară și pentru longevitate.

„Ronaldo trebuie să înțeleagă că vârsta începe să-și spună cuvântul. Nu mai poate juca fiecare minut la cel mai înalt nivel.”

O afirmație cu atât mai puternică venind din partea unui jucător care și-a prelungit și el cariera până la o vârstă mult peste media obișnuită din fotbalul profesionist.

Ibrahimovic consideră, așadar, că Jorge Jesus nu poate lua decizii bazându-se exclusiv pe trecutul lui Ronaldo sau pe statutul dobândit de căpitanul Portugaliei.

Fostul atacant al lui AC Milan a subliniat că lăsarea lui Cristiano Ronaldo pe banca de rezerve nu trebuie interpretată automat ca o lipsă de respect față de jucător.

Pentru Zlatan, există o diferență între a recunoaște ceea ce reprezintă Ronaldo pentru fotbalul mondial și a permite ca acest statut să fie mai presus de deciziile sportive ale selecționerului.

„Antrenorul trebuie să facă tot ceea ce este necesar pentru ca echipa să meargă înainte. Nu este vorba despre lipsă de respect. Aceasta este realitatea.”

Și a stabilit ceea ce consideră a fi adevărata prioritate în mijlocul întregii controverse.

„Cel mai important lucru este ca Portugalia să câștige.”

Din perspectiva lui Ibrahimovic, dacă Portugalia reușește să câștige chiar și cu Ronaldo pe banca de rezerve, căpitanul ar trebui să accepte decizia și să pună performanța echipei înaintea situației sale individuale.

Totuși, în partea finală a declarațiilor sale, Ibrahimovic a transmis mesajul care ar putea provoca cea mai mare controversă.

Suedezul a început prin a aminti că Cristiano Ronaldo și-a construit deja o carieră pe care aproape niciun alt jucător nu a reușit să o egaleze.

Apoi a venit critica.

„Ronaldo ar trebui să fie mulțumit de asta. Și-a construit deja o carieră legendară. Nu trebuie să se certe pentru minute de joc ca un copil.”

O declarație foarte dură la adresa unui jucător care, la fel ca Zlatan, a fost mereu cunoscut pentru personalitatea sa puternică, încrederea enormă în propriile capacități și dificultatea de a accepta un rol secundar.