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Turiștii care nu mai au vârsta pentru așa ceva s-au refugiat în zonele de spa și în piscinele hotelurilor. Iar experiența a fost desăvârșită de preparate gustoase.

În Poiana Brașov, cluburile au avut mușterii până spre dimineață.

Petrecăreți: „Este super, atmosfera este perfectă.” (...)

„Ne place rău de tot. Vă iubim! La mulți ani, România!”(...)

„Atmosfera este top, toate persoanele de la masă sunt de calitate.”

„Eu vreau să o fac mândră pe mama mea; mereu mi-a zis să ajung cineva în viață, și acum apar la PRO TV.”

În Postăvaru, petrecerea a continuat și pe lumină, deși au fost -10 grade Celsius.

Danny și Răzvan Stroe, MC: „Încercăm pe oameni să-i facem să se miște, pentru că sunt -10 grade afară și e foarte greu să stai. Nu există playlist, te uiți, simți și bagi!”

Femeie: „Nu simțim frigul, perfect!”.

Și mai cald le-a fost celor care au mers la spa, unde piscina cu hidromasaj le-a oferit câteva momente de răgaz.

Tânără: „Ne bălăcim în piscină, este foarte caldă, ne distrăm, ne plimbăm; acum și ninge și este vremea frumoasă.”

Bărbat: „Încercăm să ne relaxăm cât putem de bine pe perioada aceasta de mini-vacanță, să spunem, încercăm să facem și plimbări pe munte.”

În bucătărie, pregătirile erau în toi. Sarmalele și ciorba de fasole dădeau în clocot.

Cristian Frățilă, chef bucătar: „Tocmai acum ne-a venit o comandă cu ciolan, ciolanul tradițional și iahnia de fasole lângă el.”

Și pârtia principală din stațiunea Rânca s-a animat astăzi. Sute de iubitori ai sporturilor de iarnă au ajuns acolo și vor să rămână și de 1 Decembrie.

Turistă: „A apărut soarele, de dimineață au fost -6 grade, se schiază relativ bine.”

Turist: „Alunecă un pic, pentru că mai sunt niște bulgări de gheață.”

Reporter: Ai dat câteva ture?

Copil: „Am dat, de ieri sunt, și e foarte frumos.”

Pentru că pârtia nu a fost foarte aglomerată, începătorii și-au făcut și ei curaj să încerce zăpada.

„Mișto, căzui doar o singură dată, în rest pârtia e frumoasă”, spune un turist.

Nicu Mitroiu, administratorul domeniului schiabil Rânca: „Prețurile au rămas aceleași de anul trecut: 160 de lei abonamentul pe zi la adulți și 120 de lei pentru copii.”

Accesul în stațiunea Rânca se face pe Transalpina, cu urcare din Novaci.

Corespondent PROTV: „Stațiunile montane sunt pline de turiști în acest weekend prelungit. Gradul de ocupare a ajuns la 90%, iar în unele unități de cazare, toate locurile sunt rezervate”.

Aici, în Piața Sfatului, este forfotă mare. Căsuțele de la Târgul de Crăciun au fost luate cu asalt de vizitatori, iar mirosul de vin fiert și portocale se simte încă de la intrare.

Cei care ajung aici se pot încălzi cu un vin fiert aromat, pot savura un langoș cald sau câteva gogoși. Turiștii sunt așteptați și mâine seară la târg, unde vor avea loc mai multe concerte. De la ora 17:00, toată lumea este invitată să numere secundele până la aprinderea celor peste 1,3 milioane de luminițe de sărbătoare.

Pentru a evita aglomerația, recomandarea este să folosiți transportul în comun”.