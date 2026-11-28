Generează rezumat cu AI

Nazare avertizează, însă, că datoria publică a trecut de 60% din PIB, iar finanțarea majorării rămâne de stabilit. Liberalii consideră că social-democrații le-au promis bani în plus pensionarilor înainte să spună de unde îi vor lua.

Ministrul Muncii, Florin Manole, spune că după doi ani în care au fost înghețate pensiile, vor crește de la 1 ianuarie. Oficialul susține că executivul mai are de stabilit doar procentul, iar în cazul în care nu vor fi făcute indexări, colegul său de la Finanțe, Alexandru Nazare, va suporta consecințele.

Florin Manole, ministrul Muncii: „Pentru 2027 avem nevoie de un buget realist, care să includă pensiile și toate obligațiile certe ale statului. Nu cifre cosmetizate, ci plăți la timp. Rămâne cum am stabilit în programul de guvernare, respectarea legii în privința indexării pensiilor este obligatorie”.

La Finanțe, socoteala este foarte strânsă. Statul are peste 19 miliarde de lei în plăți certe, fără bani prevăzuți în buget. În plus, datoria publică a trecut de 60% din Produsul Intern Brut, prag peste care legea responsabilității fiscale prevede înghețarea cheltuielilor totale cu salariile bugetare și cu asistența socială, categorie bugetară care include și pensiile.

Banii pentru indexarea pensiilor nu sunt încă asigurați. Iar surse din PSD spun că, dacă nu îi găsește, Nazare riscă să fie remaniat. Întrebat dacă se așteaptă la asta, ministrul a răspuns: „Încerc să-mi fac treaba cât pot de bine. Nu am cunoștință de o astfel de intenție”.

Fostul ministru de Finanțe, social-democratul Adrian Câciu, sugerează că Guvernul poate plăti o parte din restanțe în tranșe, ca să facă loc și indexării pensiilor.

Adrian Câciu: „Să nu fie un motiv ca nu se indexează pensiile. Datoriile plătite și ele, trebuie eșalonate, indexarea pensiilor trebuie să existe și trebuie să ieșim din minciună”.

De partea cealaltă, liberalii îi acuză pe social-democrați că promit taxe mai mici și pensii mai mari, fără să spună de unde iau banii.

Ovidiu Câmpean (PNL): „Fiecare miliard de lei cheltuit pe dobânzi înseamnă un miliard mai puțin pentru spitale, școli sau drumuri”.

Guvernul are intenția de a majora pensiile și salariile în 2027, însă o decizie fermă va fi luată în luna decembrie, în funcție de banii disponibili la buget, a transmis Alexandru Nazare.