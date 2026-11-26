Generează rezumat cu AI

La munte ninge, iar vântul are intensificări în unele zone. Maximele pleacă de la 2 grade în Moldova și în Oltenia și ajung la 12...13 grade în Dobrogea.

În Dobrogea și Bărăgan, găsim vreme închisă, dar va fi mai cald decât ar trebui. Pe litoral și în Deltă se ating 12, poate chiar 13 grade. Pe-aici o să plouă mai ales în timpul nopții, dar până atunci vântul agită atmosfera cu viteze de 45 de km/h.

Cerul rămâne acoperit și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei. Ploile apar mai ales la apropierea serii, iar la munte, la altitudini mari, o să ningă. La amiază, maximele ajung la 9 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina vremea se menține rece și nu vor fi mai mult de 5 grade. Înnorările persistă și o să plouă, însă pe seară și la noapte ploile se transformă în lapoviță și ninsoare. Se formează polei, așa că mare atenție dacă plecați la drum cu mașina!

În nordul Transilvaniei și în Maramureș urmează tot o zi mohorâtă. Ploile apar și în această regiune, iar la munte predomină ninsorile. Temperaturile se opresc la 8 grade.

Nici în vestul țării nu vedem soarele. O să plouă destul de mult; la munte o să ningă și se va depune strat de zăpadă, iar în Munții Banatului va fi viscol. În sudul Banatului vântul atinge viteze de 70 de km/h și tot pe-acolo maximele ajung la 9 grade.

În Transilvania găsim atmosferă închisă, cu înnorări, precipitații și un vânt insistent în sudul provinciei. În zonele joase plouă, la munte ninge, iar în Meridionali vântul viscolește ninsoarea cu rafale de 90 de km/h. În unele zone se formează polei, iar pe seară, în estul Transilvaniei, ploile se transformă în lapoviță și ninsoare.

În Oltenia, la începutul zilei, în zonele deluroase e posibil să ningă sau să cadă lapoviță. Peste zi vin ploi abundente, iar la munte predomină ninsorile și stratul de zăpadă continuă să crească. Și pe-aici se formează polei pe șosele, iar maximele nu trec de 4 grade.

În sudul țării găsim temperaturi mai mari, de până la 8 grade – valori apropiate de normalul perioadei. Dimineața, însă, în regiunile deluroase e posibil să apară precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Apoi o să plouă în toată regiunea, iar la munte o să ningă viscolit.

În București atmosfera se menține închisă toată ziua. Maxima se oprește pe la 7 grade, iar pe seară o să plouă puțin. Ploile continuă și la noapte, iar mâine, în zori, minima ajunge la 3 grade.

La munte predomină ninsorile, care vor fi mai consistente în masivele vestice și sud-vestice. Vântul bate cu putere în Munții Banatului și în Carpații Meridionali, pe unde o să fie viscol. Temperaturile cresc față de miercuri, iar la noapte o să mai ningă doar pe crestele montane. În rest o să plouă.