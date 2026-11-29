Incident neobișnuit pe noul drum de pe Valea Prahovei. Impactul pe care doi șoferi nu l-au putut evita
Două autoturisme au acroşat, pe varianta ocolitoare a oraşului Comarnic, un bivol aflat pe partea carosabilă, în urma incidentului animalul fiind găsit mort, au informat duminică reprezentanţii Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Prahova.
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Incidentul a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 2:00, scrie Agepres.
Potrivit reprezentanţilor IPJ Prahova, cele două autoturisme circulau dinspre Braşov către Ploieşti, unul fiind condus de un tânăr în vârstă de 23 de ani, din judeţul Prahova, iar celălalt de un bărbat în vârstă de 56 de ani, din Bucureşti.
Rezultatele testării cu etilotest au arătat că şoferii nu consumaseră alcool.
Animalul a fost îndepărtat de pe carosabil de către reprezentanţii administraţiei publice locale din Comarnic în vederea prevenirii unor noi incidente şi pentru siguranţa circulaţiei.
Poliţiştii continuă cercetările pentru identificarea proprietarului bivolului şi stabilirea tuturor împrejurărilor în care animalul a ajuns pe carosabil.
IPJ Prahova le recomandă conducătorilor auto să manifeste prudenţă sporită, să adapteze viteza la condiţiile de drum şi să circule cu atenţie, în special pe sectoarele unde există riscul pătrunderii animalelor pe carosabil.
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