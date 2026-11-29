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De altfel, un studiu arată că în ultimii ani durata turbulențelor severe s-a dublat.

Potrivit climatologilor, în următoarele luni, din cauza fenomenului botezat El Niño, piloții s-ar putea confrunta cu furtuni violente, însoțite de grindină și curenți de aer extrem de periculoși pentru aeronave. Deja, mulți dintre comandanți confirmă că, din cauza schimbărilor climatice, planificarea unui zbor a devenit tot mai dificilă.

Adrian Olteanu - pilot și instructor de zbor: „Aceste fenomene sunt mult mai puternice și mult mai violente. Adică furtunile mai violente, frecvența cu care astăzi ai 10 grade și mâine ai 25, vânturi pe care nu le întâlneai la altitudini joase, care sunt similare cu vânturile de la altitudini foarte înalte, toate astea înseamnă o provocare pentru piloți.”

Din cauza lui El Niño, apele Oceanului Pacific se încălzesc și modifică circulația curenților la nivel global. Aerul cald și umed care urcă în atmosferă poate contribui la formarea unor supercelule. Apar nori care pot depăși 15 kilometri în înălțime, iar în interiorul lor se formează inclusiv gheață de dimensiuni mari. Uneori aceste furtuni se întind pe sute de kilometri, iar piloții sunt forțați să le ocolească.

Corespondent PROTV: „Așa arată, de exemplu, un sistem de furtuni aflat chiar pe direcția de zbor a aeronavei. Piloții pot identifica zonele cu furtuni puternice cu ajutorul radarului meteorologic de bord. Zonele colorate cu mov trebuie complet evitate. În funcție de intensitatea fenomenelor, piloții pot fi nevoiți să schimbe traseul. Însă nu toate pericolele sunt vizibile pe radar. Turbulențele, de exemplu, pot apărea chiar și atunci când cerul este perfect senin.”

Adrian Olteanu, instructor de zbor, cu o experiență de câteva decenii în aviație, ne povestește cum a resimțit, în timpul unui zbor, trecerea printr-un așa-numit „gol de aer”.

Adrian Olteanu - pilot și instructor de zbor: „Odată s-a întâmplat. Sentimentul a fost ca și cum ai fi rămas în momentul ăla fără aripi, fără motoare, și efectiv ai căzut. Înaintai, dar sentimentul că te deplasezi dispăruse, ci doar o cădere.”

Pe măsură ce planeta se încălzește, în aer se acumulează tot mai multă energie, care alimentează fenomenele meteorologice extreme, atrag atenția specialiștii în fizica atmosferei.

Mihai Dima, specialist în fizica atmosferei: „Avem de-a face cu un eveniment El Niño de intensitate deosebită. Se pare că o să fie cel mai proeminent din istoria măsurătorilor și este de așteptat să aibă, să producă efecte și să existe implicații în multe regiuni de pe glob.”

Potrivit Administrației Federale a Aviației din Statele Unite, mai bine de o treime din incidentele înregistrate în transportul aerian comercial american, în ultimii 20 de ani, au fost provocate de turbulențe.