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Drumul până acolo a fost ca de fiecare dată interminabil și obositor. Statul în coloană, bară la bară, ține deja de tradițiile de sărbători și așa pare că o să rămână mulți ani de acum încolo!

Cu gândul la distracția de pe pârtii și la mesele îmbelșugate de după, cei care au plecat sâmbătă la munte au avut de trecut întâi testul răbdării.

Marea încercare a fost de această dată centura Comarnicului. Mașinile s-au oprit bară la bară înainte de această șosea nouă care, potrivit autorităților, ar fi trebuit să ușureze traficul. S-a stat mult însă și pe centura Ploieștiului, pe Posada, dar și între Sinaia și Bușteni.

Șoferi: „Toată lumea s-a gândit că ar fi un moment foarte bun să plece de acasă și, după cum vedeți, este foarte aglomerat. Eu sunt plecat de la 9 jumătate, plecat de acasă din Teleorman, și ajung pe la 16.” (...)

„E foarte aglomerat, vă zic sincer.”

„Mai mult stăm, mergem cu viteza melcului, că așa e în România.”

La cabana din Vârful Postăvaru, aflată la aproximativ 1.700 de metri altitudine, nu am găsit pe nimeni supărat. Turiștii au ciocnit un pahar, iar dansul i-a făcut să uite repede de frig.

Turiști: „Distracție, mâncare! Ne simțim toți bine, avem și fete frumoase, după cum vedeți!”

„Petrecem intens ca de fiecare dată!”

Răzvan Stroe, MC: „Ne bucurăm că au venit într-un număr atât de mare să petreacă, iată la munte, 1 Mai-ul de la munte!”

Iar weekendul a fost unul cu adevărat special pentru unii dintre cei prezenți. „Da” s-a spus nu doar distracției, ci și iubirii, după ce o cerere în căsătorie a transformat escapada la munte într-un moment de neuitat.

Răzvan Stroe, MC: „Cătălin o cere în căsătorie pe Miriam! Daaaa”

Tânăra care a acceptat: „Nu, nu mă așteptam deloc, dar (arată inelul) e minunaaat!”

Tânăr: „Cam cu o lună înainte am pregătit, am vorbit cu prietenii, încât ea să nu afle nimic.”

Pe pârtie, zăpada i-a atras pe cei dornici de bulgăreală și săniuș:

„Poiana e superbă, peisajul e frumos, lumea e ok, cu energie pozitivă, super!”

„Îmi place muzica, ritmul și felul în care toată lumea dansează, în ciuda frigului de afară.”

Pe Domeniul Schiabil Șureanu a început de sâmbătă sezonul de schi. Aici, stratul de zăpadă are și 40 de cm în unele locuri, iar 5 din cele 10 pârtii sunt funcționale.

Turiști: „Nu mă așteptam ca pe 28 noiembrie să mergem la schi, pârtia arată chiar super ok. E extraordinar, super bine.” (...)

„A venit zăpada foarte rapid.” (...)

„În sfârșit a venit zăpada foarte, foarte repede în sezonul acesta, nesperat de repede.”

Jean Tatu, administrator Domeniul Schiabil Șureanu: „Avem zăpada și ne bucurăm foarte mult că am reușit să deschidem în luna noiembrie, ne bucurăm că ninge în continuare și stratul de zăpadă crește.”

Se schiază inclusiv la Păltiniș, Rânca, Straja și pe Transalpina.

Într-un club din Poiana Brașov distracția e la cote maxime.

Corespondent PROTV: „Aici toată lumea se simte bine, muzica răsună, iar turiștii profită de fiecare moment pentru a se bucura de o seară departe de frigul de afară. Și asta după un drum care, pentru mulți, nu a fost ușor. Odată ajunși în stațiune, oaspeții au lăsat traficul și oboseala în urmă și s-au pregătit de petrecere. Iar distracția continuă și în următoarele zile. În zonă sunt așteptați DJ și artiști cunoscuți, care ii vor tine pe turiști pe ringul de dans până în zori!”