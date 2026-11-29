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Obiceiul se păstrează din generație în generație și este însoțit de numeroase credințe legate de dragoste și căsătorie.

Când se pune busuioc sub pernă de Sfântul Andrei

De Sfântul Andrei, busuiocul se pune sub pernă în seara de 29 noiembrie, înainte de culcare. În 2026, obiceiul va fi respectat în noaptea de duminică spre luni, adică în noaptea dintre 29 și 30 noiembrie. Potrivit tradiției populare, fetele nemăritate care își pun busuioc sub pernă în această noapte își pot visa viitorul soț. Este unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri de dragoste din tradiția românească, păstrat de-a lungul generațiilor.

Se spune că bărbatul care apare în vis în noaptea de Sfântul Andrei ar putea fi chiar cel alături de care fata își va petrece restul vieții. În trecut, oamenii credeau că această noapte are puteri aparte și că visele pot dezvălui lucruri despre viitor.

Pentru a-și visa ursitul, fetele trebuie să pună sub pernă o crenguță de busuioc, de preferat sfințit, chiar înainte să adoarmă. În unele zone ale țării, busuiocul este legat cu un fir roșu sau stropit cu agheasmă, deoarece se crede că astfel visul va fi mai clar. Un alt obicei spune că, înainte de culcare, tinerele trebuie să se gândească la dorința lor de a-și întâlni viitorul soț.

Nu există o oră anume la care trebuie pus busuiocul sub pernă. Important este ca acesta să rămână acolo pe parcursul nopții dintre 29 și 30 noiembrie. Obiceiul nu este întâlnit doar de Sfântul Andrei. Fetele nemăritate obișnuiesc să pună busuioc sub pernă și de Bobotează sau de Sânziene, în speranța că își vor visa alesul.

De ce pun fetele nemăritate busuioc sub pernă în noaptea de 29 spre 30 noiembrie

Fetele nemăritate pun busuioc sub pernă în noaptea de Sfântul Andrei pentru că, potrivit unei tradiții vechi, în acest fel pot afla cine le va fi viitorul soț. Obiceiul este legat de dragoste, căsătorie și dorința de a descoperi ce le rezervă viitorul. În trecut, mai ales la sate, sărbătorile erau însoțite de numeroase obiceiuri transmise din generație în generație. Noaptea de Sfântul Andrei era așteptată cu nerăbdare de fetele nemăritate, care sperau să afle cu cine se vor căsători.

Se credea că busuiocul pus sub pernă le ajută pe tinere să viseze chipul viitorului soț. Dacă în vis apărea un băiat cunoscut sau un străin, fata putea considera că acesta este un semn că și-a descoperit ursitul. Busuiocul era folosit în acest obicei deoarece, în tradiția românească, este considerat un simbol al iubirii, al curăției și al norocului, conform Romanianmonasteries.com.

Planta are un loc important și în alte tradiții legate de căsătorie. De-a lungul timpului, busuiocul a fost folosit atât de fetele care încercau să își afle alesul, cât și în diferite obiceiuri de nuntă. Noaptea de Sfântul Andrei era considerată una dintre cele mai potrivite pentru aflarea ursitului. Potrivit credințelor populare, în această noapte, lumea oamenilor și cea nevăzută se apropie, iar anumite semne despre viitor pot fi descoperite mai ușor.

În unele regiuni, fetele încercau și alte metode pentru a afla cu cine se vor mărita. Unul dintre obiceiuri era să privească într-un pahar cu apă în care puneau o verighetă, sperând să vadă chipul viitorului soț. O altă tradiție era pregătirea unei turte foarte sărate, pe care tinerele o mâncau înainte să adoarmă. Se spunea că bărbatul care le aducea apă în vis urma să le devină soț.

Ce fel de busuioc se folosește pentru acest obicei

Conform tradiției, fetele care nu și-au găsit alesul trebuie să pună sub pernă un fir de busuioc sfințit, în noaptea de Sfântul Andrei, și așa vor visa bărbatul care le va deveni soț. Este vorba despre busuiocul folosit în biserică, mai ales la slujbele de sfințire a apei, pe care mulți credincioși îl păstrează acasă, lângă icoane.

În credința populară, această plantă este legată de dragoste, noroc, căsătorie și protecția împotriva răului. Tocmai de aceea, busuiocul a devenit unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale nopții de 29 spre 30 noiembrie. Se spune că tinerele care îl așază sub pernă înainte de culcare îl pot vedea în vis pe bărbatul cu care urmează să se căsătorească.

Busuiocul are un loc special în tradițiile românești și este folosit de sute de ani atât în biserică, cât și în diferite obiceiuri de familie. Planta, ușor de recunoscut după mirosul său puternic și plăcut, este întâlnită la botezuri, nunți sau la sfințirea caselor. Odinioară, în satele românești, oamenii cultivau busuioc în grădini, îl îngrijeau cu atenție și îl păstrau pentru momentele importante de peste an.

Fetele tinere obișnuiau să poarte câte un fir de busuioc în păr, la brâu sau la piept, în speranța că vor avea noroc în dragoste și vor atrage atenția flăcăilor. În multe familii, tinerele foloseau busuioc adus de la biserică și păstrat în casă, uneori chiar de la o sărbătoare mai veche. Nu era o problemă dacă acesta era deja uscat, mai ales că Sfântul Andrei este sărbătorit la sfârșitul lunii noiembrie, când busuiocul din grădini nu mai este verde ca în timpul verii. Pentru a respecta obiceiul, fetele aveau nevoie de un singur fir sau de o crenguță mică, pe care o puneau sub pernă înainte de a adormi.

În anumite regiuni ale țării, fetele care voiau să afle cu cine se vor căsători respectau și alte obiceiuri în care foloseau busuiocul. Unele dintre ele priveau într-o oglindă, la lumina unei lumânări păstrate de la slujba Învierii. Apoi legau un fir de busuioc de lumânare și îl așezau sub pernă. Exista și credința că tinerele puteau să vadă chipul viitorului soț privind în apa unei fântâni, cu ajutorul unei lumânări și al busuiocului.

Ce alte tradiții și superstiții de dragoste sunt respectate de Sfântul Andrei

În tradiția populară românească, noaptea de Sfântul Andrei este considerată unul dintre cele mai potrivite momente pentru ca fetele nemăritate să își afle ursitul și să descopere ce le rezervă viitorul în dragoste. În trecut, tinerele așteptau cu nerăbdare seara de 29 noiembrie și respectau tot felul de obiceiuri, în speranța că vor afla cu cine se vor căsători, cât de repede vor face nunta sau dacă bărbatul pe care îl iubesc le împărtășește sentimentele. Pe lângă busuiocul pus sub pernă, fetele foloseau turte sărate, grâu, verighete, oglinzi, usturoi și chiar apă din fântână. Unele dintre aceste tradiții sunt mai puțin cunoscute în zilele noastre.

Unul dintre cele mai răspândite obiceiuri este cel al turtei sărate de Sfântul Andrei, cunoscută în anumite regiuni și sub numele de „Turta de Indrei”. Fetele de măritat se adunau acasă la una dintre ele și pregăteau o turtă din făină, sare și apă neîncepută. Pentru a măsura ingredientele în cantități egale, acestea foloseau o coajă de nucă. După ce o coceau pe vatră, fetele mâncau turta înainte de culcare. Pentru că era foarte sărată, li se făcea sete, iar tradiția spunea că bărbatul care le apărea în vis și le oferea apă era cel cu care urmau să se căsătorească.

Un alt obicei cunoscut, mai ales în Bucovina, presupunea așezarea a 41 de fire de grâu sub pernă. Tinerele care voiau să își cunoască ursitul puneau grâul sub căpătâi înainte de culcare și cereau să li se arate în vis viitorul soț. Grâul era folosit și în alte tradiții de Sfântul Andrei, fiind considerat un simbol al belșugului, sănătății și norocului. Dacă gospodarii obișnuiau să pună grâu la încolțit pentru a afla cum va fi anul care urma, fetele nemăritate îl foloseau pentru a descoperi dacă vor avea noroc în dragoste.

Verigheta și apa neîncepută erau, de asemenea, folosite de tinerele care își doreau să vadă chipul bărbatului sortit. La miezul nopții, fetele puneau un pahar cu apă pe cenușă, între două lumânări aprinse, apoi lăsau să cadă în apă o verighetă sfințită la cununia religioasă. Potrivit superstiției, dacă priveau cu atenție în mijlocul verighetei, puteau să zărească chipul celui care avea să le devină soț. În alte regiuni ale țării, fetele se așezau între două oglinzi, într-o cameră întunecată, și urmăreau imaginile care se formau în lumina lumânărilor. Ele sperau astfel să descopere câteva dintre lucrurile care urmau să se întâmple în viața lor.

Și usturoiul era folosit în numeroase obiceiuri legate de dragoste. În unele sate, tinerii se întâlneau în ajunul Sfântului Andrei și petreceau împreună până dimineața, respectând tradiția cunoscută sub numele de „Păzitul usturoiului”. La final, fetele primeau o parte din usturoiul păzit în timpul nopții, pe care îl duceau la biserică și îl păstrau acasă, lângă icoane. Se credea că acesta le va purta noroc în iubire. Un alt obicei presupunea așezarea unui cățel de usturoi într-un colac făcut din aluat dospit. Dacă după câteva zile usturoiul încolțea, fata credea că va avea parte de noroc.

Printre tradițiile de dragoste mai puțin cunoscute se numără și cea a parilor din gard. În seara de Sfântul Andrei, fetele numărau parii unui gard, îl marcau pe unul dintre ei cu un fir roșu și se întorceau dimineața pentru a vedea cum arată. Se spunea că un par drept și neted vestea că fata se va căsători cu un bărbat tânăr, în timp ce unul cu scoarța groasă era semn că viitorul soț va fi bogat. Dacă parul era scurt și noduros, tradiția spunea că fata se va mărita cu un văduv.