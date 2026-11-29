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Un nou studiu publicat în revista Science Translational Medicine indică faptul că o singură proteină, numită G-CSF, ar putea avea un rol central în declanșarea inflamației pulmonare severe din timpul acestor episoade, scrie Medical Express.

Cercetătorii au investigat dacă blocarea acestei proteine ar putea opri simultan două tipuri de reacții inflamatorii care apar în plămânii persoanelor cu astm atunci când sunt infectate cu virusuri respiratorii. Experimentele pe animale au oferit rezultate promițătoare, sugerând o posibilă direcție pentru dezvoltarea unor tratamente noi.

Ce au descoperit cercetătorii

Studiul a inclus 28 de persoane cu astm ușor până la moderat și 11 participanți sănătoși. Toți au fost expuși experimental la rinovirusul A16, unul dintre virusurile care provoacă răceala comună.

Timp de 14 zile, echipa a urmărit simptomele respiratorii, funcția pulmonară, cantitatea de virus și nivelurile proteinei G-CSF. Aceasta este o proteină care reglează producerea, eliberarea și supraviețuirea neutrofilelor, un tip de globule albe implicate în apărarea organismului împotriva infecțiilor.

La pacienții cu astm, infectarea a fost urmată de o creștere accentuată a nivelului de G-CSF. Aceeași creștere nu a fost observată la participanții sănătoși.

Nivelurile mai mari ale proteinei au fost asociate cu reacții inflamatorii mai puternice și cu o cantitate mai mare de virus. De asemenea, activitatea crescută a genei care controlează producerea G-CSF a fost corelată cu simptome mai severe la nivelul căilor respiratorii inferioare.

Totuși, cercetătorii nu au identificat o legătură directă între această activitate genetică și o scădere mai mare a funcției pulmonare.

Două tipuri de inflamație se activează simultan

Crizele acute de astm sunt responsabile pentru majoritatea spitalizărilor asociate bolii și sunt declanșate frecvent de infecții respiratorii.

În mod tradițional, astmul alergic este considerat o afecțiune inflamatorie de tip 2, în care un rol important îl au eozinofilele, un alt tip de globule albe. Infecțiile virale complică însă acest mecanism: ele pot activa simultan atât inflamația de tip 2, cât și inflamația neutrofilică, asociată acumulării de neutrofile în plămâni.

Tratamentul standard al crizelor acute se bazează în mare măsură pe corticosteroizi administrați oral. Aceste medicamente reduc eficient inflamația alergică de tip 2, însă nu au aceeași eficiență asupra inflamației neutrofilice.

Pornind de la această problemă, cercetătorii au încercat să afle dacă există un mecanism biologic comun care contribuie la declanșarea ambelor reacții inflamatorii.

Atenția lor s-a îndreptat către G-CSF, cunoscută pentru rolul său în reglarea neutrofilelor. Studii anterioare sugeraseră că proteina ar putea contribui și la inflamația alergică de tip 2, prin influențarea altor celule ale sistemului imunitar.

Pentru a înțelege mecanismul, echipa a analizat probe prelevate din bronhii și din lichidul bronhoalveolar înainte de infectare și în a patra zi după expunerea la virus. Au fost colectate și probe nazale pe parcursul a zece zile, iar cercetătorii au urmărit evoluția simptomelor, funcția pulmonară, nivelurile G-CSF, încărcătura virală și diferitele tipuri de celule și substanțe implicate în inflamație.

Blocarea proteinei a redus inflamația

Pentru a verifica mecanismul biologic, cercetătorii au efectuat și experimente pe șoareci femele, cărora le-au indus o sensibilizare alergică pentru a reproduce anumite caracteristici ale astmului alergic. Ulterior, animalele au fost infectate cu rinovirus.

Experimentele au arătat că G-CSF are un rol mai amplu decât reglarea neutrofilelor. Proteina poate activa direct și celule imunitare implicate în inflamația alergică, inclusiv celulele ILC2, celulele dendritice și limfocitele CD4+ TH2.

Activarea acestora stimulează producerea de citokine asociate alergiilor și favorizează acumularea eozinofilelor. Mai mult, administrarea de G-CSF recombinant la șoarecii sensibilizați alergic a fost suficientă pentru a declanșa o exacerbare importantă a astmului.

Următorul pas a fost blocarea proteinei cu ajutorul unui anticorp special. În cazul șoarecilor tratați astfel, cercetătorii au observat mai puține neutrofile și celule imunitare asociate alergiilor în plămâni și căile respiratorii.

Tratamentul a redus și rigiditatea căilor respiratorii și rezistența la respirație. În plus, a limitat deteriorarea țesuturilor și acumularea excesivă de mucus.

Un posibil tratament

Rezultatele sugerează că blocarea G-CSF ar putea reprezenta o strategie pentru tratarea crizelor de astm declanșate de virusurile răcelii, deoarece ar putea controla simultan două mecanisme inflamatorii.

Cercetătorii atrag însă atenția asupra unei limite importante a experimentelor. În studiile pe șoareci, anticorpul care blochează G-CSF a fost administrat înainte ca animalele să fie expuse virusului.

În viața reală, pacienții ar începe probabil tratamentul abia după apariția infecției și declanșarea crizei de astm. Prin urmare, sunt necesare cercetări suplimentare pentru a stabili dacă blocarea proteinei poate fi eficientă și în această etapă.

Deocamdată, rezultatele reprezintă o posibilă direcție pentru dezvoltarea unor terapii viitoare, nu un tratament disponibil pentru persoanele cu astm.