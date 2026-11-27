Salvamont, avertisment pentru turiștii care merg la munte de 1 Decembrie. Pericol de avalanșe și accidente pe pârtii
Salvamontiștii avertizează turiștii care merg la munte de 1 Decembrie asupra riscului de avalanșe și accidente. Ce recomandări au pentru cei care vor să schieze sau să se dea cu sania.
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Potrivit președintelui Salvamont România, Sabin Cornoiu, în ultimele zile, la munte s-a depus un strat consistent de zăpadă.
„Turiștii trebuie să fie atenți în abordările traseelor din zona montană, avem ninsoare căzută destul de multă în ultimele zile, dar avem și strat foarte mare de zăpadă depus din cauza vântului și atunci s-ar putea ca pe anumiți versanți să avem acumulări mari de zăpadă care chiar pot să curgă și să formeze avalanșe. Nu le recomandăm turiștilor să iasă în zona alpină înaltă dacă nu au o vizibilitate foarte bună pe trasee, astfel încât să le permită să-și aleagă traseul corect sau dacă nu au experiența necesară. Dacă abordează aceste trasee, să aibă un echipament corespunzător, care să le permită să reziste mult timp la temperaturi scăzute, pentru că înregistrăm vânturi puternice în zona montană și acestea vor amplifica senzația de frig, corelată și cu temperaturile scăzute care se anunță”, a declarat vineri, pentru AGERPRES, Sabin Cornoiu.
Recomandări pentru cei care merg la schi
În ceea ce privește pârtiile de schi, există posibilitatea ca unele să fie deschise în această perioadă, iar schiorii trebuie să fie atenți la mai multe aspecte.
„Cei care se vor îndrepta către pârtiile de schi, pentru că există posibilitatea ca în acest weekend să se deschidă anumite pârtii de schi și de săniuș, să-și verifice cu atenție legăturile de schi, să vadă dacă acestea funcționează corect, dacă sunt reglate corespunzător cu greutatea pe care schiorii o au acum, pentru că s-ar putea să li se fi schimbat greutatea de la finalul sezonului trecut și până acum, să-și ascută canturile pentru că, indiferent cât e zăpada de proaspătă, s-ar putea, din cauza fluctuației de temperaturi, de îngheț-dezgheț, să găsească și porțiuni cu gheață pe aceste pârtii”, a adăugat Sabin Cornoiu.
Președintele Salvamont le-a transmis sfaturi și celor care se vor îndrepta către pârtiile de săniuș.
„Cei care merg doar la zăpadă și vor încerca să alunece pe zăpadă fie cu sania, fie cu mijloace improvizate, noi le recomandăm să se îndrepte doar către pârtiile amenajate de săniuș, doar cu sănii care sunt special concepute pentru agrement și să nu încerce să alunece pe pantele de munte acoperite cu zăpadă cu mijloace improvizate, cu saci sau cu folii de plastic. Acestea sunt necontrolabile, la un moment dat pot să prindă viteză foarte mare, pot deveni adevărate «ghiulele vii» și orice obstacol pe care îl întâlnesc în față duce către accident. Mai mult de atât, stratul de zăpadă poate doar să acopere anumite stânci care sunt la sol, să nu le vadă și să își provoace traumatisme foarte puternice la coloană. Cei care merg doar la aer curat trebuie să aibă o încălțăminte adecvată, cu talpă antiderapantă, astfel încât pe porțiunile acoperite cu strat de zăpadă cât de mic sau strat de gheață să nu alunece atât de ușor”, a adăugat el.
Toate echipele Salvamont din România vor lua măsuri pentru a suplimenta numărul de salvatori montani în această minivacanță, indiferent dacă se va schia sau nu.
„Știm că este o minivacanță în care oamenii vor merge către munte, se vor îndrepta către zonele în care este zăpadă și atunci trebuie să ne dimensionăm și noi corect efectivele cu care vom interveni în această perioadă”, a adăugat Cornoiu.
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