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În Cluj sunt câteva chiar în inima orașului. Numărătoarea inversă i-a ținut cu sufletul la gură pe cei care au umplut centrul orașului de pe Bega.

Bărbat: „Sunt foarte încântat pentru acest moment. Am venit special la Timișoara.”

Plini de entuziasm au fost și cei din Iași.

Fată: „Îmi place foarte mult!”

Seara a fost cu adevărat magică, mai ales că artiștii Filarmonicii din oraș au pregătit un program special.

Femeie: „E foarte frumos, ne-a plăcut foarte mult.”

Dar, omul momentului a fost, fără îndoială, Moș Crăciun.

Băiat: „I-am cerut Moșului un Lego.”

Și la Suceava, localnicii au luat la pas târgul de Crăciun. În Cluj, pe lângă târgul principal, au fost amenajate și unele mai mici.

Cu obrajii roșii de frig, puștii au așteptat răbdători să-i spună Moșului dorințele lor, care mai de care mai îndrăznețe.

Moș Crăciun: „Un copil mi-a cerut să aduc pentru bunicul lui un camion, că e foarte cuminte bunicul, dar nu câștigă bani. I-am spus că nu pot să-i aduc, că e foarte greu. Și a zis: «Bine, atunci adu-mi numai mie camionul».”

În Turda, localnicii au fost încântați să asiste la o paradă de cai. Apoi, s-au aprins luminile din bradul uriaș.

Fetiță: „Mi-a plăcut bradul de Crăciun. Și miroase foarte bine a bunătăți.”