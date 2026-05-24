Unde poți călători fără pașaport în 2026. Lista completă pentru români

Vrei să pleci în vacanță și nu știi dacă ai nevoie de pașaport? În 2026, libertatea de mișcare a românilor este mai mare ca niciodată, dar regulile diferă dacă ieși din Europa sau dacă călătorești cu copii.

În ce țări pot intra românii doar cu buletinul Ca cetățean român, poți călători în multe țări doar cu cartea de identitate valabilă, fără să mai ai nevoie de pașaport. Acest lucru este posibil datorită dreptului la liberă circulație în Uniunea Europeană și în Spațiul Schengen. Asta înseamnă că în toate statele membre ale Uniunii Europene, dar și în țările din Schengen care nu fac parte din UE, adică Islanda, Norvegia, Liechtenstein și Elveția, poți intra folosind simpla carte de identitate românească. Nu ai nevoie de viză și nici de pașaport. În majoritatea acestor state nu mai există controale sistematice la granițele interne, așa că, de multe ori, este suficient să ai asupra ta un buletin valabil. Totuși, unele țări pot introduce temporar controale la frontieră, în anumite situații speciale. Există și câteva excepții importante. De exemplu, în cazul Ciprului sau Irlandei, care nu aplică regulile Schengen, este posibil să fie nevoie să prezinți documentul de identitate la îmbarcarea în avion sau la intrarea în țară, chiar dacă poți călători în continuare cu buletinul. Țările din afara UE unde românii pot intra cu buletinul Pe lângă statele din Uniunea Europeană și Spațiul Schengen, există și câteva țări din afara acestor zone care acceptă cartea de identitate românească drept document de călătorie. Statele membre ale Uniunii Europene: În toate cele 27 de state membre UE poți intra cu cartea de identitate. Ca cetățean european, ai drept de liberă circulație și poți locui sau rămâne acolo fără restricții majore pe termen lung. Nu ai nevoie de viză și nici de proceduri speciale pentru intrare. Țările Schengen din afara Uniunii Europene: Islanda, Norvegia, Liechtenstein și Elveția permit și ele intrarea cu buletinul românesc. Acordurile Schengen și SEE oferă cetățenilor români drept de circulație și ședere în aceste state. Macedonia de Nord: românii pot intra în Macedonia de Nord doar cu cartea de identitate și fără viză. Perioada maximă de ședere este de 90 de zile într-un interval de 180 de zile, conform Politiadefrontieră.ro. Serbia: Și Serbia permite intrarea fără pașaport, folosind doar buletinul românesc valabil. Perioada maximă de ședere este tot de 90 de zile într-un interval de 6 luni. Muntenegru: În Muntenegru poți intra cu cartea de identitate fără viză. Potrivit informațiilor oficiale ale Poliției de Frontieră, șederea permisă este de maximum 30 de zile. Republica Moldova: Românii pot călători în Republica Moldova doar cu buletinul, fără viză, pentru maximum 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile. Este important însă ca actul de identitate să fie dintre cele emise după 1 ianuarie 2011. Turcia: Din 21 mai 2024, cetățenii români pot intra și în Turcia doar cu cartea de identitate valabilă. Nu este nevoie de viză, iar perioada maximă de ședere este de 90 de zile într-un interval de 180 de zile.

Reguli importante pentru Marea Britanie Deși înainte de Brexit românii puteau călători în Regatul Unit și cu buletinul, regulile s-au schimbat. Din 2021, Marea Britanie cere pașaport tuturor cetățenilor din Uniunea Europeană care intră în țară. Asta înseamnă că buletinul nu mai este suficient pentru călătoriile în Anglia, Scoția, Țara Galilor sau Irlanda de Nord. Reguli speciale pentru copii și minori În cazul copiilor, regulile sunt mai stricte și trebuie respectate cu atenție. · Copiii peste 14 ani pot avea carte de identitate și o pot folosi ca document de călătorie. Totuși, certificatul de naștere nu este considerat document valid pentru ieșirea din țară. · Minorii trebuie să călătorească însoțiți de părinți sau de reprezentanți legali. Dacă un copil pleacă din țară doar cu unul dintre părinți, este necesară și declarația notarială de acord din partea celuilalt părinte. · Legea 248/2005 prevede clar că fiecare copil trebuie să aibă propriul document de călătorie și acordul necesar pentru a putea părăsi România. Care este diferența dintre Uniunea Europeană și Spațiul Schengen Mulți oameni confundă Uniunea Europeană cu Spațiul Schengen, însă cele două nu sunt același lucru. Deși sunt legate între ele, au roluri diferite atunci când vine vorba despre călătorii și libera circulație. Uniunea Europeană, prescurtată UE, este o organizație formată din 27 de state membre. România face parte din UE din anul 2007. Unul dintre cele mai importante drepturi pentru cetățenii europeni este libera circulație. Asta înseamnă că un român poate merge, locui, munci sau studia în orice țară din Uniunea Europeană fără viză și fără permis special de ședere. Pentru călătorii, este suficientă o carte de identitate valabilă. Nu ai nevoie de pașaport pentru a intra într-un alt stat membru UE. Totuși, fiecare țară își poate organiza propriile controale la frontieră. De exemplu, Irlanda și Cipru nu fac parte din Spațiul Schengen, așa că la intrarea în aceste țări există în continuare verificări de frontieră. Chiar dacă poți călători cu buletinul, documentul trebuie prezentat la control. Ce este Spațiul Schengen Spațiul Schengen este o zonă specială de liberă circulație între state europene, unde au fost eliminate controalele la frontierele interne. Zona Schengen este formată din 26 de țări: majoritatea sunt membre ale Uniunii Europene, iar pe lângă acestea există și câteva state din afara UE, precum Islanda, Norvegia, Elveția și Liechtenstein. Irlanda este membră UE, dar nu face parte din Schengen. România și Bulgaria au intrat complet în Spațiul Schengen de la 1 ianuarie 2025. Asta înseamnă că verificările la frontierele terestre și aeriene dintre România și celelalte state Schengen au fost eliminate. Cu alte cuvinte, atunci când călătorești între țările Schengen, experiența este asemănătoare unei deplasări interne, fără opriri clasice la graniță. Pe scurt, Uniunea Europeană îți oferă dreptul de a circula și de a locui în alte state membre fără viză, în timp ce Spațiul Schengen elimină controalele la granițele dintre țările participante. Când ai nevoie obligatoriu de pașaport Deși în multe țări europene românii pot călători doar cu buletinul, există și situații în care pașaportul este obligatoriu. În unele cazuri, fără el nici măcar nu poți urca în avion sau trece frontiera, conform Europa.eu.

Călătoriile în afara Uniunii Europene și Schengen De fiecare dată când pleci într-o țară din afara Uniunii Europene sau a Spațiului Schengen, vei avea nevoie de pașaport valabil. Aici intră destinații precum Statele Unite, Canada, Australia, dar și multe țări din Asia, Africa sau Orientul Mijlociu. În unele cazuri este necesară și viză, pe lângă pașaport. Practic, dacă ieși din spațiul european unde funcționează libera circulație pentru cetățenii UE, pașaportul devine documentul principal de călătorie. Țările care nu acceptă cartea de identitate Chiar dacă anumite state permit intrarea fără viză pentru români, asta nu înseamnă automat că poți merge doar cu buletinul. Multe țări cer obligatoriu pașaport, chiar și atunci când nu ai nevoie de viză. De exemplu, Albania sau Bosnia și Herțegovina permit accesul fără viză pentru cetățenii români, însă solicită pașaport la intrare. De aceea, este important să verifici separat două lucruri înainte de vacanță: · dacă ai nevoie de viză · dacă țara respectivă acceptă sau nu cartea de identitate Teritoriile de peste mări și insulele speciale Pentru anumite teritorii care aparțin unor state europene, dar nu fac parte oficial din Uniunea Europeană sau din politica europeană de liberă circulație, pașaportul este obligatoriu. Aici pot intra unele insule britanice sau teritorii franceze de peste mări. Chiar dacă țara de care aparțin este în Europa, regulile de intrare pot fi diferite. Ce se întâmplă dacă rămâi fără documente în străinătate Legea română spune că orice cetățean român are dreptul să revină în România, chiar și dacă nu mai are un document de călătorie valabil. În practică însă, lucrurile sunt mai complicate. Pentru a ieși dintr-o altă țară și pentru a trece de controalele de frontieră, vei avea nevoie de un document valid sau de unul provizoriu emis de autorități. Poliția de Frontieră explică faptul că poți fi lăsat să intri în România în anumite situații speciale, însă pentru următoarele călătorii vei avea nevoie din nou de un act valabil, fie carte de identitate electronică, fie pașaport. Ce trebuie verificat înainte de plecare Înainte să pleci într-o vacanță sau într-o călătorie în străinătate, verifică întotdeauna: · dacă țara acceptă cartea de identitate · dacă ai nevoie de pașaport · dacă este necesară viză · perioada minimă de valabilitate a documentului · regulile speciale pentru minori În cazul copiilor, fiecare minor trebuie să aibă propriul document de călătorie și acordul părinților, atunci când legea îl cere.

Regulile pentru copiii care călătoresc în străinătate Pentru copiii și minorii români există reguli speciale atunci când ies din țară. Legea 248/2005 spune clar că minorii pot călători în străinătate doar dacă au propriul document de călătorie și sunt însoțiți de părinți sau de reprezentanți legali. Poliția de Frontieră atrage atenția că certificatul de naștere nu este considerat document de călătorie și nu poate fi folosit pentru ieșirea din țară. Ce documente trebuie să aibă copilul Copiii care au peste 14 ani pot folosi cartea de identitate pentru a intra în statele din Uniunea Europeană sau în țările care acceptă buletinul românesc. Pentru copiii sub 14 ani situația este diferită. Ei nu pot primi carte de identitate, așa că au nevoie obligatoriu de pașaport. Indiferent de vârstă, fiecare minor trebuie să aibă propriul document de călătorie, cum este pașaportul pentru minori. Când copilul călătorește cu ambii părinți Dacă minorul pleacă în vacanță sau într-o călătorie împreună cu mama și tatăl, lucrurile sunt mai simple. În acest caz, la frontieră trebuie prezentat doar documentul de călătorie al copilului, adică pașaportul sau cartea de identitate, dacă are peste 14 ani și destinația permite acest lucru. Când copilul călătorește doar cu un singur părinte Dacă minorul merge în străinătate doar cu mama sau doar cu tatăl, este nevoie și de acordul celuilalt părinte. Acest acord se face la notar și reprezintă declarația oficială de consimțământ pentru călătoria copilului. Documentul poate fi valabil până la 3 ani de la emitere. Există și situații speciale în care declarația nu mai este necesară. De exemplu, dacă unul dintre părinți a decedat sau a fost decăzut din drepturile părintești, pot fi prezentate documente care dovedesc aceste situații. Când minorul călătorește fără părinți Dacă un copil pleacă în străinătate fără părinți, legea este și mai strictă. În această situație este nevoie de acordul notarial al ambilor părinți sau de alte documente oficiale care pot înlocui consimțământul acestora. De exemplu, o hotărâre judecătorească definitivă poate fi folosită în locul declarației notariale.

