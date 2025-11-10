Controlul automat la frontiere, extins în noi puncte de trecere din România. Sistemul înlocuiește ștampila din pașaport

10-11-2025 | 12:03
Sistemul de Intrare/Ieşire (EES) va deveni operațional, de luni, și în punctele de trecere a frontierei Jimbolia și Lunga (Timiș), Racovăț (Botoșani), Vicovu de Sus (Suceava), Halmeu (Satu Mare) și pe Aeroportul Suceava.

"După punerea în funcţiune în România a acestui sistem, începând cu data de 12 octombrie, la punctele de trecere a frontierei Midia (judeţul Constanţa), Stânca (judeţul Botoşani), Naidaş (judeţul Caraş-Severin), Sighet (judeţul Maramureş) şi Aeroport Sibiu, acesta este extins, începând de astăzi, şi la punctele de trecere a frontierei menţionate mai sus", informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră (IGPF).

Ștampila, înlocuită de scanarea feței și a amprentelor

Operaţionalizarea Sistemului de Intrare/Ieşire va fi realizată doar prin colectarea de date din documentele de călătorie ale cetăţenilor din state care nu fac parte din UE şi care sunt implementate în bazele de date, fără colectarea de date biometrice (imagine facială şi patru amprente digitale).

EES se aplică doar cetăţenilor acelor state care nu fac parte din UE şi care efectuează şederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene (până la 90 de zile în oricare 180 de zile).

"Pentru fiecare cetăţean non-UE care intră în ţara noastră prin punctele deja operaţionalizate, sistemul înregistrează data şi locul de intrare şi ieşire, colectează date alfanumerice şi/sau biometrice (imagine facială şi patru amprente digitale) şi calculează automat durata şederii legale", precizează sursa citată.

Implementarea sistemului urmăreşte înlocuirea ştampilării manuale a documentelor de călătorie, fără a modifica drepturile de circulaţie existente. Pe durata perioadei de tranziţie (aproximativ 6 luni), paşapoartele vor continua să fie ştampilate manual.

La prima intrare, după activarea sistemului, sunt prelevate datele şi la călătoriile ulterioare verificarea se va realiza automat, reducând timpul de aşteptare la frontieră.

Amprentarea prin sistemul EES se aplică cetăţenilor ţărilor non-UE, cu excepţia copiilor sub 12 ani, a persoanelor pentru care prelevarea amprentelor este imposibilă şi a deţinătorilor de permise de şedere sau vize de lungă durată eliberate de un stat membru al UE. 

Spitalul din Buhuși își monitorizează pacienții cu ajutorul inteligenței artificiale

Sursa: Agerpres

