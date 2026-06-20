Ahmed Tommouhi, în vârstă de 75 de ani, zidar din Maroc care s-a mutat în Spania pentru a-și începe o nouă viață în 1991, a fost condamnat la 24 de ani de închisoare pentru două violuri și un jaf în Catalonia, în nord-estul Spaniei, în același an. În decembrie, el a fost achitat de ultima dintre acuzațiile aduse împotriva sa, după o campanie îndelungată de a-și dovedi nevinovăția, în cadrul căreia una dintre victime a declarat că el nu a fost agresorul, relatează Reuters.

„Sistemul de justiție mi-a distrus viața”, a declarat Tommouhi vineri jurnaliștilor. Banii nu îi pot reda sănătatea sau tinerețea, a spus el, adăugând: „Mi-au furat 36 de ani din viață”.

Curtea Supremă a Spaniei a anulat joi o decizie anterioară a Curții Naționale, care refuzase să îi acorde despăgubiri, deși fusese exonerat de acuzații și susținuse că nu au existat erori în procesul inițial. Curtea Supremă a stabilit că Tommouhi a fost victima unei erori judiciare „clare și calificate” în procesul inițial din Barcelona.

Instanța a precizat că nu a fost luat în considerare un test biologic de specialitate care arăta că autorul violurilor nu era Tommouhi.

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