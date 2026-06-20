"Strâmtoarea Ormuz va fi închisă traficului maritim (...) Această primă măsură este un răspuns faţă de încălcarea de către inamic a angajamentelor sale", a transmis într-un comunicat comandamentul central Khatam-al Anbiya, ce reuneşte armata iraniană şi Corpul Gardienilor Revoluţiei.

"Dacă agresiunea continuă, vor fi planificate şi implementate măsuri suplimentare pentru a constrânge inamicul să-şi respecte obligaţiile", se mai arată în text.

Conform unui punct din memorandumul de înţelegere pentru încheierea conflictului dintre SUA şi Iran semnat săptămâna aceasta, Iranul s-a angajat "să garanteze trecerea în siguranţă a navelor comerciale, fără taxe timp de 60 de zile, între Golf Persic şi Marea Arabiei, precum şi în sens invers.

Traficul navelor comerciale va fi reluat imediat" şi va fi restabilit complet în termen de 30 de zile, odată ce Strâmtoarea Ormuz va fi curăţată de mine, precizează documentul.

Atacurile au continuat la câteva ore după armistițiu

Oprirea luptelor din Liban este o condiţie pentru începerea a 60 de zile de discuţii americano-iraniene pentru a rezolva disputele privind programul nuclear al Iranului şi alte probleme spinoase necesare pentru a produce un acord mai durabil, esenţial pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz şi stabilizarea aprovizionării globale cu petrol.

Dar la numai câteva ore după ce un armistiţiu a intrat în vigoare în Liban între Israel şi gruparea militantă susţinută de Iran, Hezbollah, atacurile aeriene şi atacurile cu drone israeliene au ucis cel puţin cinci persoane în sud, sâmbătă, a informat presa libaneză.

Vicepreşedintele JD Vance a declarat joi că "problema pentru Israel nu este Donald J. Trump", care este "singurul şef de stat din întreaga lume care simpatizează în acest moment cu naţiunea Israel şi se întâmplă să fie şeful de stat al superputerii mondiale".

"Dacă aş fi în cabinetul guvernului israelian, poate că nu l-aş ataca pe singurul aliat puternic care îmi rămâne în întreaga lume", a avertizat vicepreşedintele american.

Discuțiile urmau să înceapă în micuțul sat elvețian Obbürgen vineri, la două zile după semnarea unui memorandum de înțelegere care deschidea o fereastră de 60 de zile pentru negocierea unui acord permanent privind programul nuclear al Iranului, precum și pentru reluarea traficului de petrol prin strâmtoarea Hormuz, relatează The Guardian.

Casa Albă a declarat că SUA așteaptă cu interes „începerea discuțiilor tehnice cât mai curând posibil”, anunțând totodată că JD Vance, care conduce negocierile pentru administrația Trump, nu va mai călători.