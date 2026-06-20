”Dacă se consideră că acest simbol special poate rămâne în posesia Ecaterinei a II-a, a lui Benito Mussolini şi a lui Gerhard Schröder, atunci noi, în Ucraina, nu vom contesta acest lucru”, afirmă el, adăugând că Ucraina este recunoscătoare poporului polonez pentru sprijinul şi cooperarea sa, care joacă un rol semnificativ în lupta pentru independenţa celor două state faţă de Rusia.

Zelenski menţionează că a crezut că ordinul ”era destinat poporului ucrainean şi armatei noastre”, întrucât ”aşa s-a spus la momentul respectiv”.

”Astăzi, am retrimis Ordinul preşedintelui Poloniei. Cred că viitorul va confirma respectul pe care îl merită ucrainenii”, spune el, potrivit News.ro.

”Ieri, preşedintele Poloniei a subliniat că Ordinul Vulturului Alb nu este o distincţie obişnuită. Este un simbol al încrederii supreme acordate de Republica Polonă. Acesta semnifică o legătură specială cu statul polonez şi recunoştinţa deosebită a poporului polonez. Un astfel de simbol necesită nu doar merite, ci şi respectul faţă de valorile care stau la baza comunităţii noastre. Prin urmare, dacă se consideră că acest simbol special poate rămâne în posesia Ecaterinei a II-a, a lui Benito Mussolini şi a lui Gerhard Schröder, atunci noi, în Ucraina, nu vom contesta acest lucru”, a afirmat Volodimir Zelenski, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

El a subliniat că Ucraina este recunoscătoare poporului polonez şi nu uită solidaritatea.

”Ucraina este recunoscătoare poporului polonez pentru sprijinul şi cooperarea sa, care joacă un rol semnificativ în lupta pentru independenţa noastră şi a voastră faţă de Rusia. Ucraina nu uită niciodată solidaritatea şi înţelege că cooperarea dintre statele şi popoarele din regiunea noastră reprezintă una dintre garanţiile concrete de securitate pentru ucraineni şi pentru fiecare stat vecin. Ucraina va continua să se apere în acest război declanşat de Rusia, iar noi vom obţine, fără îndoială, o pace demnă. Ucraina este recunoscătoare tuturor popoarelor, statelor şi liderilor care vor continua să ne fie alături în apărarea libertăţii şi care, împreună cu Ucraina, vor fi garanţii ai păcii postbelice în Europa şi ai unei noi securităţi reale”, a continuat Zelenski.

Potrivit acestuia, Ucraina ”va rămâne deschisă tuturor formelor semnificative de colaborare cu Polonia, pentru a încerca să evite interpretările contradictorii ale capitolelor dificile şi dureroase ale trecutului nostru comun şi pentru a asigura respectul cuvenit tuturor victimelor nevinovate ale secolului al XX-lea”.

”Iar noi, ucrainenii, facem tot ce ne stă în putinţă pentru a ne asigura că Europa nu va suferi o înfrângere în acest secol. Sunt mândru de poporul nostru şi de fiecare luptător ucrainean – de milioanele de bărbaţi şi femei ucraineni care merită un respect de necontestat pentru eroismul de care a dat dovadă poporul ucrainean în apărarea sa împotriva agresiunii ruse. Am crezut că Ordinul Vulturului Alb, acordat în 2023, era destinat poporului ucrainean şi armatei noastre. Aşa s-a spus la momentul respectiv. Astăzi, am retrimis Ordinul preşedintelui Poloniei. Cred că viitorul va confirma respectul pe care îl merită ucrainenii”, a subliniat preşedintele Ucrainei.

Polonia i-a retras liderului ucrainean Volodimir Zelenski cea mai înaltă distincţie a ţării, Ordinul Vulturului Alb

Preşedintele polonez Karol Nawrocki a anunţat vineri că îi retrage liderului ucrainean Volodimir Zelenski cea mai înaltă distincţie a ţării, Ordinul Vulturului Alb, pe fondul tensiunilor legate de istoria comună a celor două ţări.

Această decizie, extrem de simbolică, ar putea afecta relaţiile bilaterale, Varşovia fiind unul dintre cei mai fervenţi susţinători ai Kievului, atât pe plan militar, cât şi umanitar, încă de la începutul invaziei ruse din februarie 2022, relatează AFP.

În aprilie 2023, acordarea acestei distincţii lui Volodimir Zelenski a fost percepută ca o expresie a solidarităţii excepţionale dintre cele două ţări. Însă, ca răspuns la decizia luată la sfârşitul lunii mai de Volodimir Zelenski de a numi o unitate militară după Armata Insurecţională Ucraineană (UPA) - o organizaţie naţionalistă din cel de-al Doilea Război Mondial considerată responsabilă în Polonia pentru moartea a peste 100.000 de polonezi - Nawrocki s-a declarat "indignat" şi a propus să-i retragă omologului său distincţia poloneză.

"Pentru marea majoritate a societăţii poloneze, Armata Insurecţională Ucraineană (UPA) rămâne în primul rând o formaţiune responsabilă de crimele brutale comise împotriva cetăţenilor Republicii Poloneze în timpul celui de-al Doilea Război Mondial", a justificat Karol Nawrocki într-un discurs publicat vineri seara pe reţeaua X.

Kievul a reacţionat imediat prin vocea şefului său de diplomaţie, Andriï Sybiga, care a denunţat o "eroare strategică" şi o decizie "dispreţuitoare".

"Regretăm că emoţiile au avut upper hand la Varşovia şi i-au împins pe liderii politici polonezi să ia măsuri nejustificate, impulsive şi dispreţuitoare", a declarat el pe Facebook, referindu-se la o "escaladare inutilă" între cele două ţări.

El a precizat că va returna Poloniei o altă distincţie pe care a primit-o el însuşi, în semn de protest.

Încă înainte de preluarea mandatului în 2025, Nawrocki nu şi-a ascuns niciodată opiniile critice faţă de Kiev, manifestându-se ostil în special faţă de aderarea Ucrainei la NATO şi la UE. De asemenea, el a blocat legislaţia care prelungea ajutoarele speciale acordate refugiaţilor ucraineni din Polonia şi nu s-a deplasat niciodată la Kiev, în ciuda mai multor invitaţii din partea ucraineană. La rândul său, Kievul a asigurat că alegerea numelui unităţii sale militare nu viza Polonia.

UPA a fost ramura militară a unei mişcări separatiste ucrainene care a luptat împotriva Armatei Roşii, dar s-a confruntat şi cu rezistenţa poloneză şi a ucis civili polonezi şi evrei. De asemenea, UPA a colaborat uneori cu naziştii, întorcându-se împotriva acestora în alte momente. În Ucraina, UPA este totuşi onorată ca o forţă care a luptat pentru independenţa ţării, mai ales de la începutul invaziei ruseşti, în 2022.

Kievul recunoaşte masacrele de polonezi comise de UPA şi a prezentat scuze oficiale Varşoviei, dar respinge termenul de genocid, oficializat în Polonia în 2016 de către Parlamentul dominat atunci de partidul naţionalist Dreptate şi Justiţie (PiS). În 2025, după ani de întrerupere, cele două ţări au reluat exhumările victimelor masacrelor din Volinia (nord-vestul Ucrainei actuale).