Se tot vorbește de mai bine de 5-6 ani despre primul telefon Iphone care se poate plia și ar putea apărea pentru prima dată în 2026.

Apple vine cu un alt format de telefon pliabil, un format pe care l-am mai văzut în trecut, este vorba despre un telefon tip pașaport. Adică atunci când este închis, are un format mai dreptunghiular, pătrățos. Ecranul ar avea o diagonală de 5,5 inci atunci când este închis și să fie ușor de folosit cu o singură mână. Magia se întâmplă în momentul în care telefonul este deschis pentru că păstrează formatul 4x3, format cu care noi suntem foarte cunoscuți pentru că o dimensiune similară au și tabletele iPad, de exemplu.

Noi telefoane pregătite de Samsung și chiar de OpenAI

Este un format pe care l-am mai văzut la prima generație de Google Pixel Fold și suntem curioși ce va însemna și pentru sistemul de operare iOS. Este și primul telefon pe care am putea să-l vedem sub mandatul lui John Ternus, care este senior vice-president la Apple și va prelua mandatul de CEO al lui Tim Cook începând cu această toamnă când aflăm primele modele de iPhone pe 2026. Intrăm în epoca lui Ternus și este important de văzut care vor fi produsele pe care acesta le va aduce pe piață. Este posibil ca acest iPhone să se numească Ultra, am mai văzut diverse machete, de exemplu, scăpate pe Twitter, am văzut și o carcasă, cam așa s-ar putea să arate.

Sunt doar zvonuri în acest moment, e clar că există cerere pe acest segment pentru că nu doar Apple lucrează la acest format de telefon, ci și Samsung, care s-ar putea să aducă un al doilea telefon Fold pe piață, tot în această toamnă, care se va numit Z Fold 8 „Wide”. E interesant acest format, practic te bazezi mai puțin pe ecranul frontal atunci când telefon e închis și mai mult pe el când e deschis. Va fi mai ușor de folosit pentru jocuri, ori pentru conținut multimedia.

Pare să existe un segment nou, dar în același timp sunt curios ce vânzări vor avea acești producători dacă vor să aducă astfel de telefoane pe piață. Și OpenAI vrea să aducă un telefon pe piață, începând cu 2028, lucrează deja cu doi producători importanți de procesoare și vor ca primul telefon să fie lansat în 2028. Din ce am citit, OpenAI vrea să renunțe la aplicații și să îți ofere agenți în loc de aplicații. De ce ai mai nevoie de o aplicație de nutriție, când poți să întrebi pe ChatGPT. Sau de ce ai avea nevoie de o aplicație de fitness, dacă ai ChatGPT la îndemână.