În acest moment , 15 județe din vest și sud sunt sub un cod galben de vreme deosebit de caldă, însă lucrurile nu vor rămâne așa.

Domul de foc este acum în vestul țării. Primele semne se văd: ambulanțele aleargă pe străzi, iar asfaltul încins și aerul irespirabil transformă încet încet orașele în cuptoare.

Arșița vine dinspre nordul Africii și Peninsula Arabică, adusă de o masă de aer tropical numită "dom de căldură" sau "cupolă de foc". Acest sistem blochează aerul cald și presiunea ridicată, determinând creșterea continuă a temperaturilor.

La orele prânzului, centrul Timișoarei era aproape pustiu. Puținii trecători căutau o cișmea, ca să se răcorească.

În Arad și în Cluj Napoca, fântânile arteziene au devenit singurele puncte de salvare pentru oameni și animale.

Căldura extremă a încins liniile de urgență și a aglomerat camerele de gardă. Mai multe persoane au ajuns la spital după ce li s-a făcut rău pe stradă.

Mihai Grecu, șeful UPU SMURD Timiș: "Cele mai frecvente situații cu care ne întâlnim sunt cele de compensarea patologiilor cronice la pacienții cu afecțiuni cardiovasculare, neurologice, pulmonare."

Cei prinși de caniculă la amiază sunt toropiți de amestecul de aer fierbinte și căldura emanată de clădirile din beton.

Este cod galben și în Arad, unde s-au golit străzile, dar s-a umplut ștrandul din oraș.

Deși Clisura Dunării este atinsă de vipie, aici, nopțile sunt mai plăcute, mai ales pe malul fluviului. Cu cortul sau la rulotă, turiștii s-au așezat lângă apă, pentru a avea parte de cât mai multă răcoare.

Oana Catrina, meteorolog ANM: "Așteptam temperaturi cu opt, chiar nouă grade față de normalul perioadei".

Căldura va persista și în zilele următoare.