„Dacă nu dormim, după 24 sau 48 de ore avem halucinații și convulsii”, spune un neurolog. Ce ne influențează somnul

Stiri Diverse
28-12-2025 | 15:53
Lipsă de somn
Getty Images

Somnul este o nevoie fundamentală a organismului uman, comparabilă cu apa și mâncarea, iar privarea de odihnă poate avea efecte dramatice asupra sănătății, avertizează neurologul Conrado Estol.

autor
Lorena Mihăilă

Medicul a subliniat că lipsa somnului nu este doar o problemă de confort, ci una de supraviețuire.

„Dacă cineva este privat de somn, după 24 sau 48 de ore apar halucinații și convulsii. Iar în câteva zile survine moartea, atât de simplu”, a declarat Estol, potrivit huffpost.

Medicul susține că somnul, evitarea singurătății și controlul stresului reprezintă „trilogia imbatabilă pentru o viață bună”.

Potrivit neurologului, durata insuficientă a somnului are efecte pe termen lung asupra sănătății.

Citește și
cadouri de craciun
Ce poți face cu cadourile de Crăciun nedorite. Idei simple pentru a le valorifica

„Dacă dormi mai puțin de șapte sau opt ore, vei avea probleme în viitor”, avertizează acesta.

Rolul alimentației

Medicul a menționat că alimentația joacă un rol esențial în viața noastră și că influentează foarte mult calitatea somnului.

„Când oamenii se întreabă ce trebuie să fac pentru a dormi bine, răspunsurile încep cu alimentația”, explică Estol. „Cu cât mâncăm mai târziu și mai greu seara, cu atât ne va fi mai dificil să adormim. Sunt persoane care beau cafea la micul dejun și nu mai pot dormi noaptea”, a mai precizat specialistul.

Un alt factor esențial este mediul de odihnă.

„Camera trebuie să fie întotdeauna lipsită de lumină. Dacă este nevoie de o mască pentru a obține acest lucru, trebuie folosită”, recomandă neurologul.

Incendiu puternic la un depozit de pe bulevardul Iuliu Maniu din București. A fost trimis mesaj RO-Alert

Sursa: StirilePROTV

Etichete: medici, somn, alimentatie,

Dată publicare: 28-12-2025 15:53

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali dă de pământ cu Nicușor Dan: „Nimic nu știe, habar n-are!”
Gigi Becali dă de pământ cu Nicușor Dan: „Nimic nu știe, habar n-are!”
Citește și...
Ce poți face cu cadourile de Crăciun nedorite. Idei simple pentru a le valorifica
Stiri Diverse
Ce poți face cu cadourile de Crăciun nedorite. Idei simple pentru a le valorifica

Crăciunul aduce bucurie, dar și cadouri care nu sunt întotdeauna pe gustul nostru. Fie că vorbim despre obiecte inutile, dubluri sau daruri care nu ni se potrivesc, există soluții simple și practice pentru a le valorifica fără risipă.

O tânără din Spania lucrează în minele din Australia, la 14.000 km de casă. Salariul care a convins-o să plece
Stiri Diverse
O tânără din Spania lucrează în minele din Australia, la 14.000 km de casă. Salariul care a convins-o să plece

Majoritatea tinerilor din Spania nu reușesc să devină independenți din cauza salariilor mici și a prețurilor ridicate ale locuințelor, motiv pentru care mulți aleg să emigreze, cu gândul de a economisi bani și de a se întoarce ulterior în țară.

Un băiețel de 6 ani cu autism, salvat dintr-un iaz din Florida, la 15 luni de la un incident similar. Momentul, filmat. VIDEO
Stiri Diverse
Un băiețel de 6 ani cu autism, salvat dintr-un iaz din Florida, la 15 luni de la un incident similar. Momentul, filmat. VIDEO

Un băiat de 6 ani cu autism a fost salvat dintr-un iaz de poliția din Florida în Ajunul Crăciunului, la mai puțin de 18 luni după un incident similar care a dus la înscrierea copilului la cursuri de înot.

Recomandări
Atmosferă tensionată la ședința Curții Constituționale. Judecătorii au amânat decizia privind legea pensiilor magistraților
Stiri Politice
Atmosferă tensionată la ședința Curții Constituționale. Judecătorii au amânat decizia privind legea pensiilor magistraților

Curtea Constituţională a României a amânat, duminică, 28 decembrie, pronunțarea asupra sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind legea referitoare la pensiile magistraţilor. 

Viscol puternic în România. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ
Vremea
Viscol puternic în România. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, pentru perioada 28–29 decembrie, mai multe avertizări meteorologice de ninsori viscolite și vânt puternic, valabile în mai multe regiuni ale țării.

Incendiu puternic la un depozit de pe bulevardul Iuliu Maniu din București. A fost trimis mesaj RO-Alert | VIDEO
Stiri actuale
Incendiu puternic la un depozit de pe bulevardul Iuliu Maniu din București. A fost trimis mesaj RO-Alert | VIDEO

Un puternic incendiu a izbucnit duminică la un depozit situat pe bulevardul Iuliu Maniu, din Sectorul 6 al Bucureștiului. Pompierii intervin cu 16 autospeciale de stingere şi cu autospeciala de transport roboţi.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 28 Decembrie 2025

02:31:48

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28