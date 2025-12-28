„Dacă nu dormim, după 24 sau 48 de ore avem halucinații și convulsii”, spune un neurolog. Ce ne influențează somnul

Somnul este o nevoie fundamentală a organismului uman, comparabilă cu apa și mâncarea, iar privarea de odihnă poate avea efecte dramatice asupra sănătății, avertizează neurologul Conrado Estol.

Medicul a subliniat că lipsa somnului nu este doar o problemă de confort, ci una de supraviețuire.

„Dacă cineva este privat de somn, după 24 sau 48 de ore apar halucinații și convulsii. Iar în câteva zile survine moartea, atât de simplu”, a declarat Estol, potrivit huffpost.

Medicul susține că somnul, evitarea singurătății și controlul stresului reprezintă „trilogia imbatabilă pentru o viață bună”.

Potrivit neurologului, durata insuficientă a somnului are efecte pe termen lung asupra sănătății.

„Dacă dormi mai puțin de șapte sau opt ore, vei avea probleme în viitor”, avertizează acesta.

Rolul alimentației

Medicul a menționat că alimentația joacă un rol esențial în viața noastră și că influentează foarte mult calitatea somnului.

„Când oamenii se întreabă ce trebuie să fac pentru a dormi bine, răspunsurile încep cu alimentația”, explică Estol. „Cu cât mâncăm mai târziu și mai greu seara, cu atât ne va fi mai dificil să adormim. Sunt persoane care beau cafea la micul dejun și nu mai pot dormi noaptea”, a mai precizat specialistul.

Un alt factor esențial este mediul de odihnă.

„Camera trebuie să fie întotdeauna lipsită de lumină. Dacă este nevoie de o mască pentru a obține acest lucru, trebuie folosită”, recomandă neurologul.

