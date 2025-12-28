Horoscop 29 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Voie bună și o stare de bine

28-12-2025 | 21:12
Horoscop 29 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O să ne punem toate motoarele în funcțiune ca să rezolvăm problemele de serviciu, afacerile din particular și să ne pregătim și de sosirea noului an.  

Neti Sandu

Vibrația zilei este 11 și o să facem alegeri înțelepte.

Horoscop 29 decembrie 2025 – CAPRICORN

E cineva care contează pentru voi și vrea să petreceți o zi, două, când aveți și voi liber; poate vă faceți și voi timp, ori acum, ori după Revelion.

Horoscop 29 decembrie 2025 – VĂRSĂTOR

E multă lume care vă invită și o să aveți de unde să alegeți, mai ales dacă nu știți încă unde o să petreceți Anul Nou și cu cine. Profitati de oportunități.

Horoscop 29 decembrie 2025 – PEȘTI

O problemă de suflet se poate rezolva dacă o să vă deschideți inima și să-i spuneți unei persoane anume ce vă frământă – acum este momentul potrivit.

Horoscop 29 decembrie 2025 – BERBEC

Poate îi convingeți pe prieteni să porniți la drum ca să vă întâlniți cu cei de pe alte meleaguri, să petreceți noaptea dintre ani împreună și să vă relaxați.

Horoscop 29 decembrie 2025 – TAUR

Cineva de departe vă caută ca să găsiți un timp comun și, dacă n-aveți chef de plecat la drum, poate lansați invitația să vină acel cineva la voi.

Horoscop 29 decembrie 2025 – GEMENI

O să vă ia prin surprindere mesajul cuiva care vrea să treceți și pe la ei într-una din zilele următoare; dacă mai mult nu puteți sta, măcar să vă bucurați de sărbătorile de iarnă împreună.

Horoscop 29 decembrie 2025 – RAC

O să vă respectați promisiunea de a vă întâlni cu niște rude care vor să treceți pe la ele, chiar dacă mai mult nu puteți sta, ca să vă bucurați de sărbătorile de iarnă împreună.

Horoscop 29 decembrie 2025 – LEU

Voi vă puteți duce și într-o vizită și să ajungeți și la un concert sau alt eveniment la care aveți și voi o contribuție – e ceva onorant și plăcut.

Horoscop 29 decembrie 2025 – FECIOARĂ

Mai aveți destulă treabă pe-acasă, poate vă duceți și la serviciu, și o să mai faceți și o aprovizionare din mers, ca să nu alergati după diverse în ultima zi a anului.

Horoscop 29 decembrie 2025 – BALANȚĂ

O apariție-surpriză și poate tot programul de Anul Nou e dat peste cap; va apărea cineva care vă face să uitați de toate apasărilor și o să fiți fericiți.

Horoscop 29 decembrie 2025 – SCORPION

Se poate să dați o fugă într-alt oraș să revedeți niște oameni dragi, dacă sunteți în concediu, și poate să mai rămâneți până după Anul Nou.

Horoscop 29 decembrie 2025 – SĂGETĂTOR

O stare de bine, vă întâlniți cu prieteni vechi și noi și puteți pune la cale chiar și acum o petrecere la voi, la ei, sau într-o stațiune turistică pentru Revelion.

