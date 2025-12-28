Întâlnire decisivă Trump-Zelenski la Mar-a-Lago, pe tema planului de pace. Mizele Kievului și amenințările Rusiei

Volodimir Zelenski se întâlneşte duminică cu Donald Trump în Florida pentru a încerca să obţină sprijinul preşedintelui american pentru noua versiune a planului de pace privind războiul din Ucraina, relatează AFP.

Şeful statului ucrainean, care vine cu ultimele sale propuneri privind dificila chestiune a teritoriilor, „nu va obţine nimic până nu voi da acordul meu”, a declarat vineri preşedintele american site-ului Politico, pregătind terenul.

Donald Trump s-a arătat totuşi încrezător. „Cred că va merge bine cu el. Cred că va merge bine cu (preşedintele rus Vladimir) Putin”, cu care intenţionează să se întâlnească „în curând”.

Omologul său ucrainean a sperat, sâmbătă, în timpul unei escale în Canada, că întâlnirea va fi „foarte constructivă” şi s-a consultat în prealabil cu aliaţii săi europeni

Aceştia din urmă i-au asigurat „sprijinul deplin”, potrivit cancelarului german Friedrich Merz. Donald Trump îl va primi pe Volodimir Zelenski la ora 13:00 (18:00 GMT) la Mar-a-Lago.

Această reşedinţă privată din Palm Beach, unde republicanul în vârstă de 79 de ani îşi petrece sărbătorile, a devenit un fel de anexă a Casei Albe. Luni, el îl va primi acolo pe premierul israelian Benjamin Netanyahu.

„Toată lumea vine”, s-a bucurat vineri gazda, citată tot de Politico.

Negocieri tensionate

Ultima întâlnire dintre liderii americani şi ucraineni din octombrie, când Volodimir Zelenski a cerut în zadar rachete Tomahawk, nu a fost deosebit de cordială.

Summitul din Florida urmează la scurt timp după prezentarea de către preşedintele ucrainean a unei noi versiuni a planului american de încetare a războiului, revizuit după discuţii cu Ucraina, spre marea nemulţumire a Moscovei.

După o primă versiune a planului care prelua numeroase revendicări ruseşti, Kremlinul consideră că, cu această ultimă versiune, Kievul încearcă să „torpileze” negocierile.

În ajunul acestei întâlniri din Florida, Moscova a trimis sute de drone şi zeci de rachete pentru a bombarda Kievul şi regiunea înconjurătoare, ucigând două persoane şi lăsând peste un milion de gospodării fără electricitate.

Un atac care ilustrează „răspunsul Rusiei la eforturile noastre de pace”, a declarat sâmbătă Volodimir Zelenski.

Donald Trump nu mai ascunde iritarea faţă de aceste negocieri prelungite, constând în multiple întâlniri şi schimburi de documente.

El „este extrem de frustrat de ambele tabere”, a declarat pe 11 decembrie purtătoarea sa de cuvânt, Karoline Leavitt. Pe 19 decembrie, liderul american a îndemnat Ucraina să „treacă la acţiune”.

Ce propune noul plan de pace

Documentul în 20 de puncte propune îngheţarea poziţiilor pe front, fără a răspunde cererii ruse de retragere a forţelor ucrainene din aproximativ 20% din regiunea estică a Doneţkului, pe care acestea o controlează încă.

De asemenea, noul text nu mai include nicio obligaţie juridică de neaderare la NATO pentru Ucraina, o altă cerere esenţială a Kremlinului.

Pe lângă soarta Donbassului, regiunea din estul Ucrainei revendicată de Moscova, şi cea a centralei nucleare de la Zaporijjie ocupată de soldaţii ruşi, în sud, cei doi lideri ar trebui să discute despre garanţiile de securitate pe care Occidentul le-ar putea oferi Kievului în cadrul unui eventual acord de pace.

Aceste „garanţii de securitate trebuie să vină odată cu sfârşitul războiului”, a insistat Volodimir Zelenski sâmbătă.

Preşedintele american a sugerat recent că, în opinia sa, Ucraina ar avea tot interesul să îngheţe cât mai repede posibil linia frontului în faţa viitoarelor avansuri ruseşti, pe care le consideră inevitabile.

„Rusia are avantajul. Şi l-a avut întotdeauna”, a declarat el pe 8 decembrie.

Pacea va trebui să păstreze „suveranitatea” şi „integritatea teritorială” Ucrainei, a subliniat sâmbătă preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după o convorbire telefonică cu liderii europeni şi cu Zelenski.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













