Stațiuni-fantomă în Alpi. Cum dispar domeniile de schi din Franța, lăsând în urmă pârtii și clădiri abandonate

28-12-2025 | 19:04
statiuni ski
Tot mai multe stațiuni de schi din Franța sunt abandonate, pe fondul schimbărilor climatice și al lipsei zăpezii.

Ioana Andreescu

Stațiunea Céüze 2000, din Alpii francezi, s-a închis în 2018, după 85 de ani de funcționare, potrivit The Guardian.

Angajații au plecat crezând că se vor întoarce iarna următoare, dar zăpada a devenit tot mai rară, iar porțile nu s-au mai deschis niciodată. Astăzi, Céüze este una dintre cele peste 186 de stațiuni de schi abandonate din Franța, simboluri ale unei ere pe cale de dispariție.

Încălzirea globală a redus prezența zăpezii, iar multe pârtii nu mai pot funcționa suficient de mult pentru a fi rentabile. La Céüze, sezonul s-a redus la câteva săptămâni, iar costurile au devenit imposibil de susținut. Soluțiile precum zăpada artificială ar fi întârziat doar inevitabilul.

În urma închiderii, infrastructura a fost lăsată în mare parte în urmă. Stâlpi, cabluri și materiale toxice se degradează lent, poluând solul și apa. În Franța există mii de astfel de structuri abandonate în munți, multe aflate chiar în zone protejate.

Vercelli italia
Vercelli, orașul risotto-ului și al tradițiilor italiene. Ce să vizitezi și ce să mănânci

Totuși, acolo unde teleschiurile sunt demontate, natura începe să revină. La Céüze, arbuștii, florile alpine și animalele sălbatice își recâștigă treptat spațiul. Pădurile se refac, iar biodiversitatea reapare într-un peisaj care fusese modelat decenii la rând de om.

Există însă dezbateri aprinse: unii cred că aceste locuri ar trebui păstrate ca memoriale ale vieții montane de altădată, alții susțin revenirea completă la sălbăticie. Procesul de demontare este costisitor și rar aplicat, iar legislația nu obligă eliminarea tuturor instalațiilor vechi.

Céüze nu este complet părăsită. Oamenii continuă să vină pentru drumeții, iar unele clădiri primesc noi destinații. Stațiunea nu mai trăiește prin schi, ci prin liniște.

Sursa: The Guardian

