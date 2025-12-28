Un șofer beat, care conducea o mașină furată, a provocat un accident, lovind două maşini, un stâlp, un pom şi un gard

28-12-2025 | 18:43
Un bărbat beat, care furase un autoturism, a provocat un accident rutier, după ce a pierdut controlul asupra direcţiei de mers pe o şosea din judeţul Teleorman. 

Autoturismul a lovit două autovehicule, după care a ricoşat într-un stâlp, apoi într-un copac şi s-a oprit într-un gard din beton.

Accidentul a avut loc duminică dimineaţă, în jurul orei 08:50, pe drumul naţional 6, între Alexandra şi Bucureşti, unde un autoturism la volanul căruia se afla un bărbat de 42 de ani, din Alexandria, a derapat în dreptul localităţii Bujoreni, acroşând două autoturisme care se aflau în mers.

„După impact, autoturismul în cauză a ieşit în afara părţii carosabile, s-a izbit de un stâlp, apoi de un copac, ulterior intrând într-un gard din beton”, transmit oficialii Poliţiei, potrivit News.ro.

Şoferul şi un pasager aflaţi în autoturismul care a derapat au fost răniţi, fiind transportaţi la spital.

„Cei trei conducători auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru bărbatul de 42 de ani, iar pentru ceilalţi doi, rezultatele au fost negative. Totodată, poliţiştii au stabilit că autoturismul condus de bărbatul de 42 de ani ar fi fost sustras de la proprietarul acestuia, în scop de folosinţă. În urma administrării probatoriului, a fost dispusă măsura reţinerii faţă de acesta”, precizează sursa citată.

Şoferul care a provocat accidentul a fost reţinut sub acuzaţiile de vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice şi furtul în scop de folosinţă.

