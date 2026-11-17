Inițial a fost reținut pentru distrugere și violare de domiciliu. Rudele se tem că bărbatul se va răzbuna.

Atenție urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Polițiștii spun că apelul la 112 s-a făcut duminică, după miezul nopții. Un bărbat de 40 de ani a anunțat că un individ i-ar fi dat foc la ușa casei și că îi sunt sparte și ferestrele cu pietre. Acesta se afla în locuință cu actuala lui iubită și fosta parteneră a celui care din gelozie ar fi vrut să se răzbune.

Un echipaj a intervenit imediat și au dat și de urma suspectului, un individ de 45 de ani din comuna Gurghiu. Acesta a fost reținut 24 de ore pentru violare de domiciliu și distrugere.

După ce a mers furios la casa celor doi, luni acesta a fost eliberat. Polițiștii au transmis că este cercetat în libertate.

În acest timp, rudele cuplului susțin că se tem să nu fie din nou atacate mai ales că ar fi primit și noi amenințări.

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Principalul număr de urgență și linie de ajutor națională pentru femeile abuzate sau victimele violenței domestice din România este 0800.500.333.

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* Numărul unic de urgență: 112 (apelați imediat dacă sunteți în pericol fizic iminent).

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