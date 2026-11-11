Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş, incidentul a avut loc marţi seară, în jurul orei 23:00, scrie Agerpres.

Poliţiştii Serviciului Rutier au depistat în localitatea Cristeşti un autoturism care rula cu 103 km/h pe un sector de drum cu limita de 50 km/h. Şoferul a ignorat semnalele de oprire ale agenţilor şi a demarat spre Târgu Mureş, însă, după ce a intrat în parcarea unui operator economic şi a întors maşina, şi-a schimbat direcţia spre Ungheni.

„Acesta a intrat în parcarea unui operator economic, a întors autoturismul şi, la ieşire, a pătruns pe sensul opus de circulaţie în sensul giratoriu, continuându-şi deplasarea spre oraşul Ungheni", se arată în comunicatul IPJ Mureş.

Pe parcursul urmăririi, bărbatul a efectuat trei depăşiri neregulamentare în localitatea Cristeşti, iar în Ungheni a fost înregistrat de aparatul radar cu viteza de 94 km/h, tot pe un tronson cu limită de 50 km/h. În cele din urmă, acesta a abandonat autoturismul şi a încercat să scape fugind pe jos, fiind însă prins la scurt timp de forţele de ordine.

Șoferul era și băut

„Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat. În urma verificărilor, poliţiştii au constatat că inspecţia tehnică periodică a autoturismului expirase şi că vehiculul nu avea o poliţă RCA valabilă", au mai precizat reprezentanţii IPJ Mureş.

Pe numele bărbatului de 35 de ani a fost deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.

Totodată, poliţiştii i-au aplicat nouă sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 22.760 de lei, i-au suspendat dreptul de a conduce pentru 360 de zile şi au dispus reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor maşinii.