Unitatea medicală are multe secții, iar unele sunt la distanțe mari, așa că vehiculul electric le asigură bolnavilor confort și siguranță, dar ușurează și munca angajaților.

Cu o mașinuță electrică, pacienții ajung mai repede și în siguranță de la o secție la alta, unde trebuie să facă investigații medicale.

Vizitator: „Este un lucru foarte bun. Chiar și pe mama mea au dus-o la raze de plămâni, că este bolnavă, paralizată la pat, și este un lucru foarte bun.”

Pacient: „E o idee foarte bună, părerea mea, e utilă pentru bolnavi, pentru oamenii care sunt aici în spital. Nu mai trebuie să se chinuie atâta cu bolnavii, că merge rapid treaba.”

O mașinuță electrică ce ușurează munca personalului medical

Noua achiziție ușurează și munca angajaților din spital.

Moldovan Alin, angajat al spitalului: „Avem targa pentru pacienții imobilizați la pat și este mult mai ușor atât pentru ei, cât și pentru noi. Este automată, full electric, avem faruri, spălător de geamuri și încălzire în parbriz și este și ușor de întreținut.”

Moldovan Vlad, angajat al spitalului: „Nu îi mai transportăm cu căruciorul sau cu targa împinsă. Mai ales că acum vine iarna și e destul de dificil.”

Vehiculul pentru transportul bolnavilor face parte din investițiile în modernizarea serviciilor medicale din Reghin.