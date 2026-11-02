Resturile auto, anvelopele și materialele plastice erau depozitate direct pe sol, fără respectarea normelor de protecție a mediului, notează News.ro.

Polițiștii au descins luni la patru adrese din comunele Suseni și Aluniș, unde locuiesc persoane bănuite că desfășurau ilegal activități de dezmembrare a autovehiculelor și comercializau ulterior piesele recuperate.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au găsit aproximativ 160 de tone de deșeuri, printre care caroserii și alte componente auto provenite din vehicule dezmembrate, aflate în diferite stadii de degradare. Totodată, au fost descoperiți 350 de litri de ulei uzat.

Pe lângă acestea, polițiștii au identificat anvelope, materiale plastice și textile, dar și componente electrice auto. Toate erau depozitate necorespunzător, direct pe sol, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

Perchezițiile au fost făcute de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reghin.

Ancheta vizează infracțiuni privind regimul deșeurilor, respectiv deținerea, păstrarea și eliminarea acestora în afara spațiilor autorizate, fapte prevăzute de OUG 92/2021.

La acțiune au participat și reprezentanți ai Gărzii de Mediu Mureș.