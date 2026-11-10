Un pompier veteran de 102 ani și-a revăzut autospecialele după aproape 50 de ani. Întâlnire emoționantă la ISU Mureș

„La venerabila vârstă de 102 ani, plutonierul adjutant în rezervă Magyari Gligor și-a dorit să revadă autospecialele de pompieri și să descopere cât de mult au evoluat acestea de-a lungul timpului. O dorință pe care noi, pompierii mureșeni, am avut bucuria să i-o îndeplinim. Născut la 9 septembrie 1924, fostul nostru camarad și-a început activitatea în rândurile pompierilor militari în anul 1950. Timp de 27 de ani, până în 1977, a îndeplinit funcțiile de conducător de autospecială și comandant de echipaj, contribuind, prin munca și devotamentul său, la îndeplinirea misiunilor încredințate. Au trecut aproape cinci decenii de la încheierea activității sale, iar autospecialele de astăzi sunt cu totul diferite de cele pe care le conducea odinioară. Însă bucuria de a fi din nou aproape de lumea pompierilor a rămas aceeași”, au postat reprezentanții ISU Mureș, pe pagina de Facebook a instituției, potrivit Agerpres.

O reîntâlnire plină de emoție

Reîntâlnirea veteranului cu autospecialele de intervenție a fost un moment deosebit pentru pompierii aflați în activitate.

„În fața noastră se afla un om cu o experiență de viață impresionantă, un fost camarad care, la 102 ani, a ales să retrăiască o mică parte din amintirile profesiei căreia i-a dedicat 27 de ani”, au precizat reprezentanții ISU Mureș.