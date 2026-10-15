Șoferi filmați din elicopter în timp ce încălcau Codul rutier, în Mureș. Au rămas fără permis și au primit amenzi usturătoare. VIDEO

Știri Actuale
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Captură video Facebook / Inspectoratul de Poliție Județean Mureș

Mai mulți șoferi au rămas fără permisul de conducere pentru 60 de zile și au de plătit amenzi după ce au făcut depășiri neregulamentare, încălcând marcajul continuu sau pe cel care indică trecere pentru pietoni, în județul Mureș. 

autor
Mihaela Ivăncică

Conducătorii auto au fost filmați din elicopter în timp ce încălcau prevederile Codului rutier, scrie news.ro.

O acțiune derulată între 12 și 14 octombrie de Poliția Rutieră Mureș, în colaborare cu Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, s-a desfășurat pe mai multe tronsoane de drum din județ și a avut ca scop creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea accidentelor de circulație cu consecințe grave.

„Activitățile s-au desfășurat pe mai multe artere rutiere din județul Mureș, în special pe sectoarele de drum susceptibile de a prezenta un risc rutier crescut, fiind vizate, cu precădere, comportamentele periculoase în trafic, precum depășirile neregulamentare. Cu sprijinul echipajului aerian, polițiștii au monitorizat traficul rutier din elicopter, abaterile constatate fiind transmise în timp real echipajelor aflate la sol, care au intervenit pentru identificarea și sancționarea conducătorilor auto”, informează, joi, reprezentanții Poliției județene Mureș.

Doar în cursul zilei de miercuri, polițiștii rutieri au aplicat 8 sancțiuni contravenționale unor șoferi care au făcut depășiri neregulamentare, fiind filmați din elicopter pe un tronson de drum județean unde marcajul continuu interzice această manevră.

De exemplu, un șofer de 44 de ani, din Sfântu Gheorghe, județul Covasna, a fost amendat cu 1.730 de lei, fiindu-i suspendată exercitarea dreptului de a conduce pentru 60 de zile după ce a făcut o astfel de depășire. Aceleași sancțiuni le-a primit și un cetățean maghiar care a intrat în depășirea unui camion pe o trecere pentru pietoni, semnalizată și marcată corespunzător.

Un tânăr de 23 de ani, din comuna Crăciunești, a fost surprins făcând două depășiri neregulamentare pe același sector de drum, una în zona unei treceri pentru pietoni, iar cealaltă în zona de acțiune a indicatorului „Depășirea interzisă”, el primind amenzi în valoare totală de 3.460 de lei și fiindu-i suspendat dreptul de a conduce, pentru câte 60 de zile, pentru fiecare faptă constatată.

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Sursa: News.ro

Etichete: soferi, mures, amenzi,

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