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Xiaofei, un bărbat în vârstă de peste 30 de ani, din Chongqing, a dezvăluit pe o platformă de socializare că afacerea sa îi asigură un venit lunar de 50.000 de yuani (7.500 de dolari americani), potrivit South China Morning Post.

Deja proprietar al unui salon de extensii de gene din oraș, Xiaofei și-a extins recent afacerea, oferindu-le clientelor servicii mobile.

Acesta și-a amenajat un salon în mașină și se deplasează la cliente, oferindu-le servicii aproape de ușa locuinței lor.

Xiaofei a explicat că salonul mobil i-a permis să-și extindă afacerea dincolo de cartierul în care se află salonul său și să atragă cliente din întregul oraș.

Ideea i-a venit după ce a observat că mai multe cliente își doreau să beneficieze de serviciile sale la domiciliu.

Cu toate acestea, întrucât aproape toți clienții săi sunt femei, Xiaofei a considerat că ar fi incomod să lucreze în locuințele acestora. Astfel, a decis să le ofere servicii în propria mașină.

Cât costă o ședință în salonul mobil

Bărbatul acoperă scaunul din față al mașinii cu un material de unică folosință, fotografiază fiecare clientă înainte de procedură, apoi folosește un program de editare foto pentru a simula diferite stiluri de extensii de gene. Imaginile sunt afișate pe ecranul mașinii, astfel încât clientele să își poată alege aspectul preferat.

O ședință durează, de obicei, aproximativ o oră, un timp considerat scurt în acest domeniu. Xiaofei susține că rapiditatea cu care lucrează se datorează experienței și îndemânării sale.

Unele cliente chiar adorm în timpul procedurii.

Bărbatul percepe între 300 și 500 de yuani (45-75 de dolari americani) pentru o ședință, în funcție de serviciul și stilul ales, tarife care depășesc media pieței.

A lucrat ca mecanic, sudor și șofer de camion

Xiaofei a devenit tehnician de extensii de gene cu normă întreagă în urmă cu trei ani. Anterior, acesta a lucrat ca mecanic de autobuze, sudor electric și șofer de camion.

Înainte de a practica aceste meserii, considerate în mod tradițional mai masculine, Xiaofei studiase machiajul permanent. De asemenea, și-a cunoscut soția în urmă cu opt ani, în timp ce învăța tehnici de machiaj.

Când cei doi au decis să se căsătorească, viitorul său socru s-a opus ideii ca aceștia să lucreze în industria frumuseții, considerând că domeniul nu le-ar asigura venituri stabile și că acest lucru ar putea duce la destrămarea relației.

Xiaofei și-a pus familia pe primul loc și a ales locuri de muncă stabile, care îi ofereau asigurări sociale.

Bărbatul și-a cheltuit toate economiile pentru nuntă, dorind să creeze amintiri de neuitat. La rândul său, soția și-a investit întreaga zestre în prima lui afacere, care, în cele din urmă, a eșuat.

În urmă cu trei ani, după ce a obținut aprobarea socrului său, Xiaofei s-a specializat în aplicarea extensiilor de gene și și-a deschis propria afacere.

Acesta susține că s-a numărat printre primii specialiști din regiune în aplicarea extensiilor de gene în stil chinezesc, reușind să atragă numeroase cliente fidele.

În videoclipurile sale, bărbatul și-a exprimat, de asemenea, recunoștința față de soția sa pentru sprijinul necondiționat.

Videoclipurile publicate de Xiaofei au atras numeroase comentarii în care internauții au lăudat ideea salonului mobil.

„Este o modalitate inteligentă de a oferi servicii de aplicare a extensiilor de gene într-o mașină. Este economică, convenabilă și sigură”, a scris un internaut.

„Nu există o singură alegere corectă atunci când vine vorba despre o profesie. Atât timp cât cineva este priceput și înțelege ce își doresc clienții săi, o mașină poate funcționa ca un salon complet echipat”, a comentat o altă persoană.