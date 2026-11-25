Aplicația Gărzii Financiare prin care poți reclama direct din telefon orice tăiere ilegală de pădure
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Tăierile ilegale de păduri pot fi reclamate acum direct din telefon. Garda Forestieră are o aplicație prin care sesizarea ajunge imediat la inspectori, iar apoi se poate vedea ce s-a întâmplat cu ea.
Sursa: ProTV
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Putem afla astfel din aplicație dacă s-a făcut control, ce nereguli s-au găsit și ce amenzi s-au dat.
Informațiile complete ni le oferă George Gârbacea, inspectorul general al Gărzii Forestiere Naționale și pot fi aflate din video-ul atașat.
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