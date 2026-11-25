O familie a împodobit casa cu aproape un milion de luminițe de Crăciun și a intrat în Cartea Recordurilor. Cum arată locuința
O locuință din localitatea austriacă Sulzriegel a devenit o adevărată atracție de sărbători, după ce proprietarii au reușit să o decoreze cu nu mai puțin de 901.485 de luminițe de Crăciun.
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Spectacolul de lumini a adus familiei Gollnhuber un record mondial, în timp ce cele 206 figurine gonflabile amplasate pe acoperiș au stabilit un record european, scrie publicația ORF Burgenland.
Performanța a fost obținută în urma unor luni întregi de pregătiri. Familia Gollnhuber și voluntarii care i-au ajutat au început amenajarea instalațiilor și montarea decorațiunilor încă din luna august.
Efortul lor a fost răsplătit sâmbătă, când Institutul Recordurilor din Germania a omologat oficial cele două performanțe: recordul mondial pentru numărul de luminițe și recordul european pentru cele 206 figurine gonflabile de Crăciun.
„Un vis de-o viață a devenit realitate”
Sabine Gollnhuber nu și-a ascuns emoția după confirmarea recordurilor, mărturisind că rezultatul reprezintă împlinirea unui vis pe care îl avea de mult timp.
„Un obiectiv de-o viață a devenit realitate, un vis adevărat de-al meu”, a declarat aceasta.
Sabine a spus că este greu de crezut că familia sa a reușit să depășească performanța americanilor în ceea ce privește iluminatul festiv de Crăciun.
Casa spectaculos decorată din Sulzriegel poate fi vizitată de cei interesați până pe 6 ianuarie.
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