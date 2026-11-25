Generează rezumat cu AI

Spectacolul de lumini a adus familiei Gollnhuber un record mondial, în timp ce cele 206 figurine gonflabile amplasate pe acoperiș au stabilit un record european, scrie publicația ORF Burgenland.

Performanța a fost obținută în urma unor luni întregi de pregătiri. Familia Gollnhuber și voluntarii care i-au ajutat au început amenajarea instalațiilor și montarea decorațiunilor încă din luna august.

Efortul lor a fost răsplătit sâmbătă, când Institutul Recordurilor din Germania a omologat oficial cele două performanțe: recordul mondial pentru numărul de luminițe și recordul european pentru cele 206 figurine gonflabile de Crăciun.

„Un vis de-o viață a devenit realitate”

Sabine Gollnhuber nu și-a ascuns emoția după confirmarea recordurilor, mărturisind că rezultatul reprezintă împlinirea unui vis pe care îl avea de mult timp.

„Un obiectiv de-o viață a devenit realitate, un vis adevărat de-al meu”, a declarat aceasta.

Sabine a spus că este greu de crezut că familia sa a reușit să depășească performanța americanilor în ceea ce privește iluminatul festiv de Crăciun.

Casa spectaculos decorată din Sulzriegel poate fi vizitată de cei interesați până pe 6 ianuarie.