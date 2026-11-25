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„A fost o surpriză totală, aşa că este absolut minunat să ştiu că o melodie pe care o cântam acum câţiva ani a ajuns peste tot şi renaşte", a mărturisit pentru AFP Sylvie Vartan, în vârstă de 82 de ani, interpretă a numeroase hituri, printre care „La plus belle pour aller danser” (1964), potrivit Agerpres.

Artista bulgaro-franceză cunoscuse deja un succes viral în 2025

Numărându-se printre pionierii rockului din Franţa, parte a mişcării Yéyés (curent muzical popular al anilor '60), înainte de a se orienta spre muzica pop, artista bulgaro-franceză cunoscuse deja un succes viral în 2025 cu "La Maritza", o piesă din 1968 despre copilăria sa în Bulgaria, care a fost folosită de mii de utilizatori pe reţelele sociale.

De data aceasta, prin intermediul „Grand Theft Auto VI", una dintre melodiile sale ajunge la un public nou. Jocul, pe care peste 39 de milioane de jucători unici l-au accesat de la lansarea sa joi, este la fel de apreciat pentru scenariul său şi realismul personajelor, dar şi pentru muzica omniprezentă.

Una dintre melodiile sale ajunge la un public nou

Pe lângă coloana sonoră compusă de duo-ul electro francez Justice, jucătorii pot naviga printre cele aproximativ 20 de posturi de radio şi printre cele circa 800 de piese disponibile în „GTA VI".

Astfel, „Danse ta vie” se difuzează pe Kaleidoscope FM, unul dintre posturile de radio din Vice City, unde se desfăşoară acţiunea jocului video.

Lansată în 1983, aceasta este o versiune în limba franceză a piesei "What a Feeling" a cântăreţei americane Irene Cara, hitul emblematic al filmului "Flashdance".

„Numărul de ascultări ale piesei a crescut cu peste 2.500% la nivel mondial comparativ cu săptămâna precedentă, contorul înregistrând o creştere vertiginoasă începând cu 20 noiembrie, a doua zi după lansarea jocului video", potrivit platformei audio Spotify.

Piesa este foarte apreciată nu doar în Franţa, ci şi în SUA, Germania şi Canada, a precizat gigantul serviciilor de streaming.

„A fost piesa mea de deschidere la Palais des Congres - căutam o melodie pe care să pot dansa şi care să aibă ritmul necesar pentru a deschide spectacolul. Sunt amintiri frumoase care îmi revin în minte!", a povestit artista referindu-se la un concert susţinut la acest complex comercial din Paris.

Cântăreaţa a declarat că nu a ştiut că această piesă urma să apară în "GTA VI", un joc pe care l-a descris drept "absolut incredibil", cu toate că a mărturisit că nu l-a jucat încă niciodată. "O să mă apuc de el, poate! Chiar dacă nu prea am timp", a spus ea.