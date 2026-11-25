Generează rezumat cu AI

În plus, plăţile salariale pentru circa 100 de persoane au fost disimulate prin folosirea conturilor personale ale directorului şi ale mamei sale. Separat de aceste plăţi, directorul firmei ar fi folosit în interes personal fonduri aparţinând acesteia, adică aproximativ 3,7 milioane de lei şi 155.000 de euro, scrie news.ro.

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) au făcut un control antifraudă la o societate comercială care desfăşoară activităţi în domeniul construcţiilor, având ca obiect verificarea modului de constituire, evidenţiere, declarare şi plată a obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat pentru perioada 2021-2025.

„În urma verificării documentelor financiar-contabile, a evidenţelor fiscale şi a declaraţiilor fiscale depuse, inspectorii antifraudă au identificat diferenţe între veniturile realizate şi cele înregistrate în contabilitate, precum şi neconcordanţe privind evidenţierea şi declararea sumelor plătite persoanelor care au desfăşurat activităţi în beneficiul societăţii. De asemenea, în ceea ce priveşte taxa pe valoarea adăugată, inspectorii au constatat că societatea a evidenţiat în deconturile fiscale TVA deductibilă peste nivelul justificat prin evidenţele financiar-contabile, diferenţa identificată fiind de aproximativ 1.700.000 de lei”, arată ANAF, miercuri, într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, verificările au evidenţiat şi faptul că societatea nu a înregistrat şi declarat în integralitate veniturile aferente serviciilor prestate, menţinând aceste sume în evidenţele contabile fără a le recunoaşte drept venituri. Valoarea veniturilor nedeclarate identificate este de aproximativ 1.900.000 de lei.

Totodată, verificările au relevat un mecanism de efectuare a plăţilor prin intermediul conturilor bancare personale ale directorului societăţii şi ale unei rude de gradul întâi a acestuia, precum şi utilizarea în interes personal a unor fonduri aparţinând societăţii.

„Din analiza fluxurilor financiare, inspectorii antifraudă au constatat că sumele de bani destinate plăţii personalului erau transferate din conturile societăţii în conturile bancare personale ale directorului şi ale mamei acestuia. În detaliile transferurilor bancare figurau menţiuni precum «împrumut», «chirie», «cazare» sau «rată». Ulterior, din aceste conturi erau efectuate transferuri bancare către aproximativ 100 de persoane fizice. Verificările au evidenţiat că plăţile de natură salarială depăşeau sumele înregistrate în contabilitate şi declarate prin Declaraţia 112. De asemenea, au fost identificate transferuri către persoane fizice care nu aveau calitatea de salariat al societăţii, dar care au prestat activități în beneficiul societăţii fără a avea încheiate contracte individuale de muncă”, scrie în comunicat.

Valoarea cumulată a plăţilor identificate în cele două categorii a fost de aproximativ 2.190.000 de lei.

Inspectorii au constatat că, separat de circuitul plăţilor destinate personalului, directorul societăţii ar fi folosit în interes personal fonduri aparţinând acesteia, în cuantum de aproximativ 3.700.000 de lei şi 155.000 de euro.

În cadrul verificărilor au fost analizate şi împrejurările în care societatea era administrată în fapt de director, în condiţiile în care administratorul de drept nu ar fi avut nicio implicare în activitatea curentă a acesteia.

„Potrivit declaraţiei administratorului de drept, acesta, care deţine şi calitatea de asociat, a acceptat să semneze documentele de înfiinţare a societăţii la solicitarea directorului, prietenul său din copilărie, întrucât acesta nu ar fi putut înfiinţa, la acel moment, o societate comercială pe numele său”, arată ANAF.

Concluziile controlului sunt că societatea nu a înregistrat în evidenţa contabilă şi nu a declarat organului fiscal competent venituri în cuantum de aproximativ 1.900.000 de lei, iar în deconturile de TVA, societatea a înscris nejustificat TVA deductibilă în valoare de aproximativ 1.700.000 de lei.

De asemenea, pentru fondul brut de salarii corespunzător plăţilor identificate, inspectorii antifraudă au calculat în sarcina societăţii obligaţii fiscale de aproximativ 1.000.000 de lei, reprezentând impozit pe veniturile din salarii şi contribuţii sociale.

Potrivit ANAF, operatorii economici au obligaţia de a înregistra integral veniturile realizate şi de a declara obligaţiile fiscale aferente plăţilor de natură salarială. Exercitarea dreptului de deducere a TVA trebuie susţinută prin documente justificative aferente operaţiunilor efectiv realizate.