Iar cele trei pisici de la noi au reușit să se remarce printre cele mai frumoase exemplare. Una dintre ele este Lady Ana, un exemplar din rasa Maine Coon, care a ajuns în finala mondială pentru al treilea an consecutiv.

Lady Ana are patru ani, cântărește 9 kilograme și este o vedetă în lumea concursurilor feline. Face parte din rasa Maine Coon, cunoscută pentru dimensiunile impresionante, blana bogată și coada lungă și stufoasă. A ajuns în finala Campionatului Mondial pentru al treilea an consecutiv, după ce a reprezentat România și la edițiile din Norvegia și București.

Gina Vlad, proprietara felinei: „Este rezultatul a peste 15 ani de muncă, selecție genetică, pasiune și răbdare. Ne-am întors de la Amsterdam, unde a fost nominalizată printre cele mai frumoase pisici din lume și, fiind votată la panel, pot spune că a obținut locul 2 mondial. Ea a fost aleasă și cea mai frumoasă pisică din grupa ei de culoare. Tot specific rasei este privirea, pentru că, dacă o priviți, vedeți în ea mai mult o sălbăticiune decât un animal domestic.”

Arthur este un junior de 7 luni, tot din rasa Maine Coon, și are deja 7 kilograme. Blana bogată în culori de alb și negru, lăbuțele mari și urechile îi dau un aer impunător, chiar dacă este încă un pui. La prima sa participare la Campionatul Mondial, Arthur a reușit să ajungă în finală.

Gabriela Cazacu, proprietara felinei: „Sunt niște emoții fantastice despre care nu credeam că există și la animale. Este încă în dezvoltare el. Dar a fost apreciat. A fost apreciată blana, a fost apreciată exact poziția urechilor, botul, trăsăturile specifice meincunului.”

Corespondent PRO TV: „La astfel de concursuri, frumusețea nu înseamnă doar o blană spectaculoasă sau dimensiuni impresionante. Arbitrii analizează atent fiecare detaliu: de la forma capului și poziția urechilor până la blană, proporțiile corpului și felul în care pisica se prezintă în fața lor.”

A treia felină care a reprezentat România este Wild Forest's Prosecco, un motan din rasa Norvegiană de Pădure. A participat pentru prima dată la Campionatul Mondial și deja a urcat pe podium. A impresionat cu blana deasă, gulerul bogat din jurul gâtului și coada lungă și stufoasă.