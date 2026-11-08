Acolo, blănoșii fac hidromasaj, împachetări cu nămol terapeutic și ozono-terapie, iar o singură sesiune de răsfăț costă peste 300 de lei.

Cățelușa Pixi din rasa Yorkshire Terrier este clientă fidelă a unui salon din Brașov. Vine aici o dată la două săptămâni, pentru a-și menține pielea fină și blana mătăsoasă.

Ritualul ei începe cu un tratament cu nămol terapeutic, apoi continuă cu un hidromasaj relaxant, cu bule și jeturi fine de apă caldă. Totul se petrece într-o cadă SPA.

Miruna Trîmbițaș, administratorul unui salon pentru animale: "Lumina o ajută să fie mai relaxată și să aibă, așa, un mediu ambiental exact ca la saună. Este foarte plăcut pentru ea".

La final, pernuțele primesc balsam, iar blănița-parfum! Unul special pentru câini. Tratamentul costă până-n 320 de lei.

Emilia Mărgărinte, clientă: "Ea e prințesa noastră, e cea mai răsfățată. Este foarte fericită de fiecare dată când vine aici."

Și într-un spa din Iași, clienții cu patru lăbuțe sunt toaletați și răsfățați din cap până în picioare.

În Cluj-Napoca, patrupedele pot fi duse...la o grădiniță, cu program prelungit. Indiferent de vârstă, câinii au lecții de dresaj și ore bune de joacă până când stăpânii ies de la serviciu și vin să-i preia.

Anita Danciu, îngrijitor canin: "Dacă un cățel este anxios, ținem cont de asta, prima dată o să interacționeze mai mult cu noi, să se adapteze"

După câteva ore de joacă, Beethoven preferă odihna. Iar labradorul Oliver merge la grădiniță pentru...socializare.

Cristian Dulea, stăpânul lui Oliver: "Din păcate, nu are atât de mulți prieteni în cartier".

Au apărut și hoteluri pentru animale care asigură confort sporit. Unul, de pildă, din București, oferă canapele cu spumă, televizor, muzică ambientală și locuri de joacă speciale. Prețurile pornesc de la 155 lei pe zi și ajung la 300 lei, pentru camera... VIP de 16 metri pătrați. Animalele beneficiază și Pet Sitter, dar și de Pet Taxi, însă costurile sunt suplimentare.