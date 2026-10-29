Concluziile au dus la critici la adresa eforturilor țării de a înlocui plasticul, începute în 2022, transmite site-ul Geekspin, care citează publicațiile The Korea Herald și The Korea Economic Daily, preluat de Agerpres.

Cercetarea, comandată de Ministerul Climei, Energiei şi Mediului de la Seul şi dezvăluită de parlamentarul Kim Wi-sang, a analizat paiele de hârtie, paiele standard din plastic, paiele biodegradabile din plastic şi paiele fabricate din plastic pe bază de trestie de zahăr şi a măsurat efectul acestora asupra mediului în 16 categorii pe parcursul întregului lor ciclu de viaţă.

Paiele din plastic au avut un impact mai mic

Paiele standard din plastic au avut cel mai mic impact în 10 dintre categorii, inclusiv schimbările climatice, toxicitatea umană şi particulele în suspensie.

Între timp, paiele de hârtie au produs un impact cancerigen de peste şase ori mai mare decât paiele din plastic pe parcursul ciclului lor de viaţă (o măsură a emisiilor de mediu, mai degrabă decât un risc direct pentru sănătatea consumatorilor) şi un impact dublu asupra acidificării, o măsură a cât de mult se modifică nivelurile pH-ului în sol şi apă.

Studiul a mai constatat că paiele de hârtie (şi toate tipurile de pai) sunt rareori reciclate în practică. Deoarece sunt mici, maşinile de reciclare adesea nu reuşesc să le sorteze. La aceasta se adaugă şi faptul că substanţele folosite pentru a face paiele de hârtie rezistente la apă ajung să le facă mai greu de procesat, ceea ce necesită mai multă energie.

Parlamentarul Kim Wi-sang a criticat atât grupurile de mediu, cât şi guvernul după apariţia rezultatelor. „Guvernul trebuie să recunoască eşecul politicii sale de 'greenwashing', care s-a concentrat pe materiale de înlocuire ineficiente", a declarat Kim într-un comunicat.

Sud-coreenii preferă paiele din plastic

Sentimentul public reflectă acest lucru. Ca parte a studiului publicat luna aceasta, un sondaj realizat pe 1.001 de sud-coreeni a constatat că 87,5% preferă paiele din plastic.

Pentru consumatorii prinşi la mijloc, paiele reutilizabile din oţel inoxidabil sau silicon sunt o alternativă pentru persoanele care doresc să evite atât hârtia, cât şi plasticul.