PIB-ul nominal utilizat la rectificare a fost actualizat la 2.086,3 miliarde lei de la 2.056 miliarde de lei, pe baza celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică, susține Ministerul Finanțelor.

Astfel, deși rămâne la fel ca pondere în PIB, la un PIB mai mare și deficitul va crește ca valoare: „nominal deficitul bugetului general consolidat se majorează cu 3,5 miliarde lei, la 130,3 miliarde lei, ponderea în PIB menținându-se la 6,2%”.

Veniturile bugetului general consolidat se diminuează, per sold, cu suma de 4.707,4 milioane lei, cheltuielile bugetului general consolidat se diminuează, per sold, cu suma de 1.201,7 milioane lei iar deficitul bugetului general consolidat se majorează cu 3.505,6 milioane lei, a anunțat ministerul de resort.

Pe partea de venituri influențele se reflectă, în principal, pe următoarele categorii de venituri: Impozit pe profit: +1.194,0 milioane lei; Alte impozite pe profit, venit și câștiguri din capital de la persoane juridice: +947,3 milioane lei; Impozit pe venit și salarii: +2.027,2 milioane lei ; TVA - Taxa pe valoarea adăugată: +7.176,8 milioane lei per sold; Accize: -3.680,1 milioane lei.

Pe parte de cheltuieli, principalele măsuri propuse în proiect sunt: majorarea cheltuielilor de personal cu 65 de milioane de lei; tăierea de la subvenții a sumei de 1,13 miliarde de lei și un plus de enorm, de 3,5 miliarde de lei la capitolul dobânzilor care trebuie plătite în contul datoriei publice.

Din buget se vor suplimenta fondurile pentru:

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale cu 3.319,8 milioane lei;

cu 3.319,8 milioane lei; Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale : +983,6 milioane lei;

: +983,6 milioane lei; Ministerul Sănătății : per sold, cu +71,9 milioane lei din care în principal pentru: drepturi salariale ale serviciilor publice județene de ambulanță (+183,0 milioane lei), pentru funcționarea UPU/SMURD din spitalele aflate în subordinea autorităților administrației publice locale (drepturi salariale, medicamente și materiale sanitare, cheltuieli cu investigații paraclinice pentru cazuri rezolvate în aceste structuri, etc +200 milioane lei), +391,0 milioane lei pentru acțiuni de sănătate și programe naționale de sănătate în spitale subordonate Ministerului Sănătății (inclusiv pentru funcționarea UPU/SMURD-drepturi salariale );

: per sold, cu +71,9 milioane lei din care în principal pentru: drepturi salariale ale serviciilor publice județene de ambulanță (+183,0 milioane lei), pentru din spitalele aflate în subordinea autorităților administrației publice locale (drepturi salariale, medicamente și materiale sanitare, cheltuieli cu investigații paraclinice pentru cazuri rezolvate în aceste structuri, etc +200 milioane lei), +391,0 milioane lei pentru acțiuni de sănătate și programe naționale de sănătate în spitale subordonate Ministerului Sănătății (inclusiv pentru funcționarea ); Ministerul Afacerilor Interne: per sold, cu +166,8 milioane le i din care pentru cheltuielile de personal în sumă de +68,6 milioane lei pentru încadrare promoție absolvenți ai Academiei de Poliție, bunurile și serviciile în sumă de +4,5 milioane lei, pentru menținerea capacității operative și funcționarea mijloacelor de intervenție și mobilitatea acestora, la alte cheltuieli +6,2 milioane lei pentru plata despăgubirilor stabilite de instanțele de judecată și pentru cheltuielile cu asistența socială +563,0 milioane lei, pentru asigurarea drepturilor de pensie în luna decembrie 2026;

i din care pentru cheltuielile de personal în sumă de +68,6 milioane lei pentru încadrare promoție absolvenți ai Academiei de Poliție, bunurile și serviciile în sumă de +4,5 milioane lei, pentru menținerea capacității operative și funcționarea mijloacelor de intervenție și mobilitatea acestora, la alte cheltuieli +6,2 milioane lei pentru plata despăgubirilor stabilite de instanțele de judecată și pentru cheltuielile cu asistența socială în luna decembrie 2026; +3,5 miliarde de lei la capitolul Dobânzi în contul datoriei publice.

Guvernul vrea să taie sau să realoce de la:

Ministerul Finanțelor – Acțiuni Generale: -946,9 milioane lei per sold, din care: -200,0 milioane lei Alte transferuri, -4.992,9 milioane lei Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru asigurarea sumelor necesare refinanțării proiectelor pentru beneficiari și/sau continuării finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene;

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: -1.099,8 milioane lei. Au fost diminuate sume reținute la nivelul ordonatorului principal de credite în temeiul art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în sumă de -1.094,8 milioane lei;

Ministerul Energiei: -1.050,8 milioane lei. De asemenea, având în vedere execuția cheltuielilor bugetare, s-au identificat economii la cheltuielile cu subvențiile în sumă de -800,0 milioane lei;

Ministerul Finanțelor: -582,3 milioane lei, per sold;

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: -563,6 milioane lei;

Ministerul Educației și Cercetării, -386,5 milioane lei;

Secretariatul General al Guvernului: -152,0 milioane lei;

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: -103,5 milioane lei;

Curtea de Conturi: - 69,2 milioane lei;

Venituri mai mici la bugetul de stat

Veniturile bugetului general consolidat se diminuează, per sold, cu 4,7 miliarde lei, iar cheltuielile cu 1,2 miliarde lei. Ministerul de Finanțe transmite că prognoza de venituri a fost actualizată pe baza încasărilor efective din primele nouă luni.

Mai exact, în ceea ce privește TVA-ul, guvernul transmite că a avut încasări peste program de +7,18 miliarde lei, din care 2,81 miliarde lei sume defalcate pentru bugetele locale. La acestea se mai adaugă impozitul pe venit (+2,03 miliarde lei), impozitul pe profit (+1,19 miliarde lei), impozitul pe dividende de la persoane juridice (+0,95 miliarde lei) și impozitele specifice sectorului bancar și energetic, inclusiv contribuția de solidaritate (+1,71 miliarde lei).

Finanțele raportează și încasări sub așteptări. Astfel, au fost strânse sume mai mici din accize (−3,68 miliarde lei), pe care guvernul o atribuie reducerii accizei la motorină, taxele din jocuri de noroc (−0,75 miliarde lei), veniturile nefiscale (−1,87 miliarde lei) și sumele primite de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate (−4,58 miliarde lei), corelate cu ritmul de execuție a proiectelor.

„Pe partea de cheltuieli, suplimentarea acoperă obligații certe până la sfârșitul anului: dobânzile aferente datoriei publice (+3,5 miliarde lei), transferurile către bugetul asigurărilor sociale de stat (+3,47 miliarde lei), asistența socială (+0,72 miliarde lei) și drepturile de personal. Sursa o reprezintă sumele estimate că nu vor fi utilizate în acest an: proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cu grad redus de execuție (−5,24 miliarde lei la bugetul de stat, din care −4,99 miliarde lei din rezerva constituită la Ministerul Finanțelor – Acțiuni Generale pentru continuarea finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene), subvenții (−1,14 miliarde lei), alte transferuri și cheltuieli de capital”, se mai arată în Nota de Fundamentare.