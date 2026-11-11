Un experiment recent a arătat că pisicile miaună mult mai des atunci când stăpânii sunt în apropiere și le pot ajuta să obțină ceea ce își doresc.

Cercetătorii de la Universitatea din São Paulo, Brazilia, au observat comportamentul a 38 de pisici de companie, în două situații: atunci când un om era prezent și le putea vedea și atunci când erau singure.

Rezultatele, publicate în revista Animal Behaviour, sugerează că mieunatul are un rol important în comunicarea dintre pisici și oameni. Mai exact, felinele par să-și adapteze comportamentul în funcție de posibilitatea de a primi ajutor.

Pentru experiment, cercetătorii le-au oferit pisicilor o recompensă alimentară preferată, pe care au pus-o într-o cutie mică de plastic, prevăzută cu orificii. Animalele puteau simți mirosul hranei, dar nu o puteau scoate singure. Aveau nevoie de ajutorul unui om pentru a deschide cutia.

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