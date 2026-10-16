Merele coapte, caramelul și blatul aerat de pandișpan transformă acest tort într-un desert potrivit pentru zilele răcoroase de toamnă.

Umplutura cu nucă, stafide și dulceață de mere completează aroma fructelor și oferă desertului un gust aparte.

Florența a prezentat în emisiunea „Vorbește lumea” de la PRO TV o rețetă de tort cu mere caramelizate, explicând etapele de preparare și câteva trucuri pentru obținerea unui blat pufos. Particularitatea acestei variante este că merele sunt umplute și coapte înainte de adăugarea aluatului, astfel încât să se înmoaie și să capete aroma caramelului.

Tort de mere caramelizate cu nucă și stafide. Ingrediente necesare

Rețeta poate fi adaptată în funcție de dimensiunea formei de copt și de mărimea fructelor. Este important ca merele să fie așezate apropiat, pentru a acoperi cât mai bine baza vasului. În ceea ce privește umplutura, nucile, stafidele și dulceața pot fi ajustate după gust.

Ingrediente pentru merele caramelizate

6–8 mere medii sau suficiente pentru a umple forma de copt;

120–150 g de zahăr pentru caramel;

80–100 g de nuci mărunțite;

50–70 g de stafide;

4–6 linguri de dulceață de mere;

puțină apă călduță pentru hidratarea stafidelor;

câteva bucățele de unt, opțional.

Ingrediente pentru blatul de pandișpan

5 ouă;

5 linguri de zahăr;

5 linguri de făină.

Cantitățile pentru umplutură și caramel sunt orientative. Pentru blat se folosește o proporție ușor de reținut. O lingură de făină și una de zahăr pentru fiecare ou.

Cum se prepară merele umplute și caramelizate

Primul pas este pregătirea fructelor. Merele se spală, se curăță de coajă și li se scoate cotorul, cu grijă, astfel încât să își păstreze forma și să poată fi umplute ulterior.

Într-un vas termorezistent, zahărul se încălzește până se topește și capătă o nuanță aurie. Caramelul obținut se distribuie pe fundul formei de copt, care trebuie să reziste la temperaturile ridicate din cuptor.

Este necesară atenție în această etapă, deoarece zahărul topit poate provoca arsuri grave. Forma trebuie manevrată cu mănuși de protecție, iar caramelul nu trebuie atins cu mâinile.

După ce caramelul este pregătit, merele se așază în tavă, cu spațiul rămas după scoaterea cotorului orientat în sus.

Stafidele se lasă câteva minute în apă călduță, apoi se scurg bine. În fiecare măr se adaugă stafide, dulceață de mere și nuci mărunțite, în cantități suficiente pentru a umple interiorul fără ca ingredientele să se reverse.

Cuptorul se preîncălzește la aproximativ 180°C, iar merele umplute se coc timp de 20–30 de minute. În acest interval, fructele încep să se înmoaie, iar zahărul formează un strat de caramel în jurul lor. Temperatura și durata pot varia în funcție de cuptor și de soiul merelor.

Untul poate fi adăugat înainte de coacere, pentru un plus de savoare, însă nu este obligatoriu.

Cum se face blatul de pandișpan pentru tortul de mere

După ce merele au stat la cuptor, se pregătește compoziția pentru blat. Pentru această rețetă nu este nevoie de praf de copt, deoarece volumul aluatului este obținut prin baterea albușurilor.

Ouăle se separă, iar albușurile se pun într-un vas curat și uscat. Acestea se mixează până când se formează o spumă, după care zahărul se adaugă treptat. Se continuă baterea până când se obține o bezea fermă și lucioasă.

Gălbenușurile se încorporează apoi în compoziție. Făina se adaugă treptat și se amestecă ușor cu o spatulă, prin mișcări de jos în sus, pentru a păstra aerul acumulat în timpul mixării.

Aluatul se toarnă peste merele caramelizate, având grijă să fie distribuit uniform și să pătrundă în spațiile dintre fructe. Forma poate fi mișcată ușor pentru nivelarea suprafeței.

Pentru a evita formarea unor goluri mari în interiorul blatului, vasul poate fi lovit foarte delicat de suprafața de lucru, fără mișcări bruște. Astfel, compoziția se așază mai bine în jurul merelor.

Tortul se introduce din nou în cuptor, la aproximativ 180°C, pentru circa 30 de minute. Blatul trebuie să fie crescut și ușor rumenit. Pentru a verifica dacă este copt, se introduce o scobitoare în partea de pandișpan, fără a atinge fructele. Dacă aceasta iese fără urme de aluat crud, desertul poate fi scos din cuptor.

Cum se răstoarnă tortul de mere fără să se destrame

Răsturnarea este una dintre etapele importante ale rețetei, deoarece merele trebuie să ajungă deasupra, iar blatul să rămână întreg.

După coacere, tortul se lasă câteva minute să se stabilizeze, dar nu trebuie să se răcească complet. Caramelul se poate întări pe măsură ce temperatura scade, ceea ce face desprinderea mai dificilă.

Se trece cu grijă un cuțit pe marginea formei, pentru a desprinde blatul de pereții vasului. Deasupra se așază un platou suficient de mare, apoi forma se întoarce cu o mișcare fermă și controlată. Este recomandată folosirea mănușilor de bucătărie, deoarece vasul și caramelul pot fi încă foarte fierbinți.

Odată răsturnat, tortul va avea merele caramelizate la suprafață, iar siropul format în timpul coacerii se va distribui peste blat. Dacă este nevoie, desertul poate fi lăsat câteva minute pentru ca lichidul să fie absorbit treptat.

Tortul poate fi servit simplu, cât timp este încă ușor cald, sau după ce s-a răcit. Pentru un desert mai bogat, poate fi însoțit de frișcă naturală ori de o cupă de înghețată, adăugată în momentul servirii.