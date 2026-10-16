Atacatorul a pătruns în Școala Primară Silver Rail trăgând asupra ușilor încuiate, a precizat poliția, fără a oferi alte detalii în afară de vârsta suspectului, conform Reuters, potrivit Agerpres.

Un membru al comunității l-a văzut pe adolescent intrând în Școala Primară Silver Rail în jurul orei 13:00 și l-a urmărit, ucigându-l înainte ca ofițerii să sosească, a declarat șeful poliției din Bend, Mike Krantz, în cadrul unei conferințe de presă.

Printre victime se numără copii cu vârste de 5, 8 și 11 ani, precum și un cadru didactic.

De asemenea, un elev de 7 ani și un profesor în vârstă de 54 de ani au fost transportați la spital cu răni grave.

Nu este încă clar dacă atacatorul a avut vreo legătură cu școala, ce tip specific de armă a folosit sau câte focuri a tras, a spus Krantz, citând ancheta în curs, potrivit CNN.

Membrii comunității din Bend s-au adunat joi seara într-un parc local din centrul orașului pentru o rugăciune de grup, menită să comemoreze victimele și să sprijine familiile celor afectați de atacul armat de la școală.

Guvernatoarea statului Oregon, Tina Kotek, prezentă la aceeași conferință, i-a mulțumit membrului comunității care „a intervenit în mod eroic pentru a preveni alte pierderi de vieți omenești”.

„Niciun părinte nu ar trebui să treacă printr-o asemenea zi”

„Niciun părinte nu ar trebui să treacă printr-o asemenea zi și nicio comunitate nu ar trebui să fie nevoită să trăiască o astfel de zi. Pe măsură ce aflăm mai multe despre copiii și adulții care au fost uciși sau răniți, precum și despre familiile și cei dragi ai acestora, vom plânge mult, vom plânge împreună și, probabil, vom plânge și în intimitate”, a declarat Kotek.

De asemenea, FBI se află la fața locului și asistă la investigația în curs, potrivit directorului FBI, Kash Patel. „Vom pune la dispoziție fiecare resursă de care au nevoie” ,a spus el.

Atacurile armate în școli au devenit o realitate recurentă a vieții din America, incluzând incidente cu multe victime, precum cele de la Liceul Columbine (1999), Școala Primară Sandy Hook (2012), Liceul Marjory Stoneman Douglas (2018) și Școala Primară Robb din Uvalde, Texas (2022).

Fiecare astfel de atac reaprinde dezbaterile privind legislația referitoare la arme de foc, într-o țară în care dreptul de a deține arme este protejat de cel de-Al Doilea Amendament al Constituției.

Susținătorii dreptului de a deține arme au pledat pentru înarmarea cadrelor didactice, ca măsură de apărare.

Krantz a declarat că, în luna august, fiecare polițist din Bend a parcurs o zi întreagă de instruire pentru situații care implică un trăgător activ.

„Din păcate, acesta este un scenariu pentru care ne antrenăm în mod regulat, și este necesar să o facem”, a spus Krantz.

„Va fi o anchetă de lungă durată”, a adăugat el.

Atacul armat de joi a avut loc în Bend, un oraș cu aproximativ 100.000 de locuitori situat într-o zonă rurală din centrul statului Oregon, la 280 km sud-est de Portland.

Școala Primară Silver Rail cuprinde nivelurile de la grădiniță până la clasa a cincea (copii cu vârste cuprinse, aproximativ, între 5 și 11 ani) și are în jur de 450 de elevi și 40 de angajați, au precizat oficialii.